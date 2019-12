Quiénes se van y quiénes llegan en la policía provincial

Tras una semana plagada de rumores sobre desplazamientos y reubicaciones, el ministro de Seguridad Marcelo Saín y el flamante jefe de policía Víctor Sarnaglia comenzaron a marcar la cancha reordenando el equipo que tienen. Primero pasaron a retiro a 31 oficiales entre los que sobresalen Daniel Corbellini (director general de la Central de Información Criminal Operativa OJO); Marcelo Gómez (jefe de la Unidad Regional II), Gonzalo "Chino" Paz (jefe de la UR XVII) y Roberto Benítez (ex jefe de la TOE). Y después dispusieron los cambios de cúpulas en la mayoría de las 19 regionales de la provincia.

En ese sentido, en Rosario fueron designados el director general Claudio Romano y el subdirector Danilo Ramón Villán, quienes anoche tomaron posesión de sus cargos. Romano fue subjefe de la policía rosarina hasta diciembre del año pasado cuando, junto al entonces jefe de la Unidad Regional II, Juan Pablo Bengoechea, fueron corridos en el contexto de las balaceras contra instituciones públicas.

Antes de ser pasado a "retiro obligatorio" el jefe de la policía rosarina Marcelo Gómez protagonizó un duro cruce con el ministro Saín al conocerse que el viernes pasado habían quedado sin custodia tres puntos de control fijo. Saín envió entonces a Gómez un audio de WhatsApp, luego viralizado, en el que le ordenaba que restableciera las guardias y donde le advertía que si no lo hacía "la cosa se iba a poner picante". Eso motivó que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) abriera actuaciones para determinar si Gómez incurrió en un delito (ver aparte).

Los que se van

Ayer el ministro Saín tomó juramento a la nueva cúpula de la policía provincial bajo un hermetismo tal que todos los participantes del acto debieron dejar sus celulares en sobres dispuestos en una mesa. Así juraron como jefe y subjefe de la fuerza Víctor Sarnaglia y Martín Musuruana, quien será el encargado de la parte operativa.

Las primeras medidas del ministro significaron el desplazamiento obligatorio de 31 altos mandos. Al tope de esa lista, el nombre con mayor peso específico fue el del director general Daniel Corbellini, quien fue una referencia policial en las últimas dos décadas ocupando los cargos de jefe de la División Homicidios y el Comando Radioeléctrico rosarino, el área de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Central de Información Criminal Operativa (OJO).

Otra de las bajas es la de la subdirectora Mariel Arévalo, quien inauguró la Comisaría de la Mujer y fue la primera mujer a cargo de Seguridad Personal en el viejo organigrama de la Agrupación Unidades Especiales (AUE), antesala de la PDI. Su último paso fue como jefa de Asuntos Juveniles. El mismo destino tuvieron el director general Marcelo "Flecha" Albornoz, último jefe de la PDI y Gonzalo "Chino" Paz, quien entre otros destinos integró el área operativa de la ex Drogas Peligrosas y fue titularde la Unidad Regional XVII de San Lorenzo.

A la espera de destino quedaron los directores generales Ariel Settecasi, Sandra Marcela Giupponi (era Inspectora de Zona 2ª cuando la bibliotecaria María de los Angeles Paris murió en la comisaría 10ª) y Toribio Aranda, quien fuera inspector de Zona en Villa Gobernador Gálvez.

El mismo camino siguieron los directores Silvina Pait, jefa de la Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica de la ex PDI Rosario, y Diego Fernando Bonomo, quien estuvo a cargo de los ex Drogas Peligrosas de la región sur de la ex PDI.

Además, el ministro Saín dispuso el cese de funciones del director general Juan Pablo Bengoechea, a cargo de la UR V (Rafaela); del director y subjefe de Logística (D4), Gustavo Bella; de la subjefa de la Agencia de Investigación Criminal, directora María Alejandra Carrizo; y del subjefe de la UR XVII, director Gustavo Rapuzzi.

Los nuevos

En el plano de las designaciones, Sarnaglia confirmó a la cúpula de la UR I de la ciudad capital, en manos de Julian Esteban Alegre y Ricardo Arnodo Suarez, nombrados por Maximiliano Pullaro el 17 de octubre pasado. En el anochecer rosarino prestaron juramente Claudio Romano y Danilo Villán (ex jefe de la seccional 9ª de Arroyito y titular de la Policía de Acción Táctica). En el departamento Caseros (Casilda) fueron designados Emilce Chimenti, (ex jefa de Policía Comunitaria) y Daniel Alejandro Acosta; en Iriondo (Cañada de Gómez), Francisco Fernández y Margarita del Carmen Romero; en Constitución, Ariel Bengoechea y Luis Pablo Martín Maldonado y en General López (Venado Tuerto), Ariel Zancocchia y Ramón Solís.

En el departamento Personal (D1) fueron nombrados Aníbal Domingo Candia y Estela Roxana Legunda; en Operaciones (D3), Carina Degrá (hasta ayer subjefa de la UR II) y Adrián Forni ( ex jefe de la TOE); en Logística (D4), Marcelo Leonardo Correa; en Judicial (D5), Alejandro Ismael Escalante y Jorgelina Andrea Aguirre; como director general de la Policía de Acción Táctica, Orfilio Daniel Rojas y en Seguridad Vial, Doris del Valle Abdala.