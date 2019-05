"Queremos que se cumpla la condena y vaya a la cárcel"

"Lo único que queremos es que cumpla con la condena que le dieron. Que vaya a la cárcel", dijeron tras escuchar el fallo del tribunal la viuda de Leandro Brizzola, Marcia, y su madre, Adriana, quien la acompañó a Tribunales. "Se ha tratado de desprestigiar a nuestra familia con testigos y relatos falsos. Queremos que este hombre vaya a la cárcel porque es un asesino. La Fiscalía y nuestro abogado hicieron un excelente trabajo", destacó Marcia, una mujer de 40 años y madre de dos hijos de 17 y 11 años que trabaja como empleada administrativa.

El crimen de su pareja le cambió "completamente" la vida: "Dos chicos quedaron sin padre, me tuve que ir de mi casa porque el acusado vive a dos cuadras y hasta ahora cumple la detención ahí, sin tobillera ni otor control. Mis hijos estaban aterrados. El entraba y salía cuando se le daba la gana e incluso un vecino denunció que no cumplía con el arresto domiciliario, pero no se hizo nada", señaló la mujer, que siente que el juicio demostró cómo ocurrieron los hechos aunque no se llegó a saber si el ataque fue "por una deuda de juego o porque se tenían bronca".