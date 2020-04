Una joven de 26 años y su hermano, de 24, fueron apresados el jueves en una vivienda de Fisherton Norte en la cual se secuestraron 10 gramos de cocaína fraccionada en 17 bochitas preparadas para su venta, 203 envoltorios de marihuana que pesaron medio kilo, una balanza de precisión, 16 gramos de semillas de marihuana, elementos para fraccionar el estupefaciente y tres teléfonos celulares.

El operativo, realizado por agentes de la División de Inteligencia Criminal de Prefectura Naval, se hizo en una casa humilde de El Paraíso al 900 bis (ex Pasaje 1440), en la zona noroeste de Rosario y los detenidos fueron identificados como Rocío Ayelén S., de 26 años; y Juan Carlos S., de 24., quienes quedaron a disposición de la fiscal Adriana Saccone y el juez federal Marcelo Bailaque y serán imputados de tenencia de estupefacientes para su comercialización.

Lo que llamó la atención de los investigadores es que el joven detenido se había hecho conocido el año pasado al llevar adelante un pedido de solidaridad comunitaria para recaudar fondos que le permitiesen llegar a China y someterse a una operación que le devolviera la visión que había perdido al ser atacado en un asalto.

Fue en abril de 2019 cuando Juan Carlos acudió a los medios de comunicación de la ciudad para pedir colaboración para pagarse el viaje y la cirugía que necesitaba para recuperar la vista. Según relató por entonces, la lesión se la había provocado un tiro en el rostro que recibió al resistirse al intento de robo de su moto.

Robo y solidaridad

En aquel momento Juan Carlos contó que cuando tenía 20 años dos delincuentes lo interceptaron en Tarragona y José Ingenieros mientras iba a la casa de su novia en una moto que dos meses antes le había regalado su papá. Entonces, al resistirse al asalto, los maleantes le pegaron un tiro en la cabeza y el proyectil le lesionó los ojos por lo que quedó ciego. Tres años más tarde supo que mediante un tratamiento con células madre, en China ese diagnóstico podría cambiar y por eso salió públicamente a ver de que forma recaudaba los 50 mil dólares para viajar y operarse. Incluso dio un número de cuenta bancaria para que la gente que quisiera lo ayudara a juntar el dinero.

"Mi vida era normal antes. Salía con mis amigos, trabajaba, iba a comer por ahí. Cuando me pasó esto fue un golpe muy duro que me costó afrontar; incluso me quisieron mandar a la escuelita de no videntes pero me negaba a hacerlo. Nunca quise estar así. Si recupero la vista tengo ganas de volver a recuperar esos años. Nadie se imagina las ganas de volver a ver que tengo, sería como recuperar mi vida", dijo Juan a los medios rosarinos.

Juan recordó que no pudo ver a los jóvenes que lo atacaron y que cuando se bajó de la moto como le indicaron tiró lejos las llaves y "eso enfureció a los ladrones que sin decir media palabra me dispararon un escopetazo en la cabeza". Desde entonces el muchacho estuvo acompañado por su hermana Ayelén, quien el jueves fue apresada junto a él; su cuñado y su madre.

En una nota con Rosario3, Ayelén contó en aquel momento que debían viajar a China "en septiembre" del año pasado y que "es tanto lo que hay que juntar que parece que no hubiera ni diez pesos en la cuenta". En tanto, Juan recordó el día que su hermana y su madre lo despertaron alegres diciéndole que lo habían aceptado para realizarse la cirugía en el país del lejano oriente después de haber sido rechazado en instituciones de Alemania e Inglaterra al coincidir en que el diagnóstico de ceguera era irreversible, lo mismo que le dijeron en el Instituto Santa Lucía de Buenos Aires.

En pos de conseguir el dinero, Juan y su familia empezaron a recibir el apoyo de mucha gente que "dio cosas para sortear, organizó una cena, aunque espero ayuda de los políticos porque esto pasó por la inseguridad que hay". Incluso, abrieron una página de Facebook bajo el nombre "Ayúdanos a Iluminar La Vida De Juan Silva" que no cuenta con posteos desde el 1º de mayo del año pasado.