Martín Sebastián Bertón, de 35 años, fue asesinado anoche en la puerta de la casa de su madre en Villa Gobernador Gálvez. El cuerpo sin vida del joven estaba en el interior de su auto, un Chevrolet Corsa gris, y con 40 orificios de bala, entre entrada y salida. Se trata del homicidio número 40 en lo que va de 2020 en el departamento Rosario.

Mónica Cabrera es la mamá del hombre acribillado a balazos. Fue quien avisó a la policía que habían matado a un hombre frente a su casa, sin saber que se trataba de su hijo. “Escuché los disparos, vi la puerta del auto abierta y pensé que habían encontrado a alguien y dejaban el auto acá parado en la puerta, entonces llamé al 911”, contó la mujer quebrada en llanto.

“Cuando abrí el portón y salgo a la calle me doy cuenta que es el auto de mi hijo, él lo tenía en el corralón y no pensé que lo había sacado. Los vecinos no me dejaban llegar, el auto frente a la puerta y él estaba acostado en el asiento, yo llamaba a la ambulancia a los gritos, tardó 25 minutos”, relató la mujer que trabaja en el Sindicato de Empleados Municipales y es secretaria del Partido Justicialista (PJ) de Villa Gobernador Gálvez.

Cabrera contó que su hijo no vivía con ella y que seguramente se acercó hasta su casa en busca de refugio. “Él vivía con su familia en otro barrio, se ve que lo venían siguiendo, lo venían tiroteando y vino hasta acá a pedir ayuda”, especuló en declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho.

Consultada sobre cuál pudo haber sido el móvil del crimen, señaló: “No sé qué pasó, mi hijo era mecánico, trabajaba en el sindicato municipal, podrán decir cómo en tantos que es un ajuste de cuentas”. A cargo de la investigación está la fiscal de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro, quien ordenó que el cadáver fuera trasladado al Instituto Médico Legal para que le practicaran la autopsia.

“Es el número 40 (por la cantidad de homicidios en el año), voy a hablar con el ministro (Marcelo) Saín y le voy a pedir que me diga la verdad, quiero saber por qué pasó esto, me dejaron las zapatillas nada más”, comentó Cabrera, sin ocultar la angustia que sentía por la muerte de su hijo.

Fabbro, quien ordenó a la brigada criminalística de la policía que levanten rastros en el lugar de la balacera y se releven las cámaras de seguridad de la zona. Si bien no se descarta ninguna hipótesis, el crimen estaría relacionado con una balacera contra una vivienda ubicada en Monte Hermoso al 1000, registrada dos horas antes del asesinato.

En la escena del crimen se recogieron al menos 35 vainas servidas, lo que da una idea de la ferocidad del ataque. Por la gran cantidad de detonaciones, no se descarta que los atacantes hayan usado una ametralladora.

Si bien allegados del hombre asesinado aseguraron que era un “hombre de trabajo”, perteneciente a una familia de pescadores, no se descarta, por la violencia del crimen, que haya tratado de una venganza o de una asesinato sicario producto de una disputa de territorio de bandas narcos.