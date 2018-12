El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, se refirió a la situación de Luis Paz, detenido el lunes en el microcentro rosarino y acusado de narcotráfico y lavado de activos. Reveló que Paz, de 63 años, se encuentra provisoriamente en una comisaría, pero que será trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario provincial. Y en este marco, reiteró el reclamo para que los presos por causas federales sean alojados en cárceles de Nación.

"Hace tiempo atrás comenzó una investigación que tenia que ver con la distribución y venta de estupefacientes. Se hizo un corte previo con la detención de dos gendarmes y un policía de Santa Fe. Y el lunes el fiscal federal, con orden del juez, entendió que tenia que llevar adelante la detención de Luis Paz", relató Pullaro.

En rueda de prensa, el ministro dijo que Paz, al igual que los otros cinco detenidos vinculados a la banda, están en una comisaría, pero que van a ser trasladados a una cárcel del Servicio Penitenciario de la provincia.

En este marco, el ministro sostuvo que "los presos federales tienen que estar en establecimientos federales".

"Entendemos que una persona de las características de Luis Paz tiene que estar en un establecimiento penitenciario y no en una comisaría. Pero en Santa Fe tenemos 6500 presos, el 95 por ciento está en unidades del Servicio Penitenciario y 700 son por causas federales y no deberían estar en la provincia", describió Pullaro. Y agregó: "Si no tuviésemos esos detenidos no tendríamos necesidad de tener ningún preso en comisarias".

"Le pedimos a Nación y al ministro Garavano que tenga la buena voluntad de llevar a los presos federales al lugar que deben estar", dijo Pullaro.





