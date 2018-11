Pullaro: "Lamentablemente tenemos algunos homicidios más que el año pasado"

"Nuestra responsabilidad es esclarecer los crímenes. En estos momentos tenemos un índice de esclarecimiento superior del 70 por ciento y en algunos momentos llegamos a un 80 por ciento de identificación de quienes habían cometido esos delitos", afirmó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acerca la última secuencia de homicidios (cuatro en menos de 24 horas) que sacudieron a Rosario.

El responsable del área de seguridad se refirió a los cuatro de crímenes que se produjeron entre miércoles y jueves, luego del acto de presentación de la Escuela de Investigaciones de la Policía de Santa Fe.

Capacitación profesional. En contacto con la prensa, Pullaro habló primero sobre la Escuela de Investigaciones que fue presentada hoy.

"Tiene que ver con una de las tantas reformas que se llevan adelante. El gobernador nos pidió que tuviéramos la mejor policía del país y eso implicaba pensar una nueva fuerza", remarcó, y enseguida agregó: "En esta gestión invertimos mucho en la formación del personal policial. Esta Escuela de Investigaciones era el último punto que nos quedaba por desarrollar. El impacto de esto lo verán las próximas generaciones de policías. Estas son las reformas que tenemos que dejar para que nuestra policía sea la mejor del país".





pullaro.jpg Pullaro junto a funcionarios policiales y judiciales durante la presentación de la Escuela de Investigaciones. Foto: La Capital / Marcelo Bustamante.



Violencia urbana. Acto seguido, el ministro fue consultado sobre la última secuencia de homicidios, cuatro en menos de 24 horas, que volvieron a sacudir a la ciudad. En ese sentido, remarcó que su gestión "trabaja en la contención para bajar la violencia en la provincia y en Rosario, particularmente. Tuvimos un rebrote de violencia en los primeros meses del año. Eso puede tener explicación. El juicio a la banda de Los Monos y una pelea muy encarnizada entre dos grupos criminales que tenían vínculo con el narcomenudeo y se cobraron varias muertes".





El funcionario provincial dijo que "se está trabajando sobre los mercados ilegales de armas. Han disminuido los heridos de arma de fuego en Rosario y la provincia. Lamentablemente tenemos algunos homicidios más que el año pasado, pero también tenemos menos que en los últimos años", afirmó.

Pullaro remarcó que el gobierno de la provincia "aborda el tema de la violencia con diferentes agencias del Estado. Podemos mostrar cómo en algunos barrios ha bajado considerablemente la violencia".

Y como ejemplo citó: "En Santa Lucía bajó la violencia un 77 por ciento. Las Flores en un 50 por ciento. En Ludueña tenemos índices más bajos que en otros años. La violencia no es la misma que la que teníamos hace cinco o seis años atrás que era más elevada. Las políticas que llevamos adelante tienen un impacto positivo"

En ese sentido, Pullaro admitió que los actuales índices no son los ideales. "Nosotros esperaríamos que no haya crímenes, que no haya violencia en ningún lugar. Sólo basta que prendamos el televisor y veamos qué sucede en nuestro país. En Santa Fe abordamos este tema en serio, con el Ministerio Público de la Acusación, Desarrollo Social, Educación y Salud. Vamos a los barrios y trabajamos con los vecinos".

"Muchos hechos son interpersonales o familiares. Se desencadenan por cuestiones personales o peleas interfamiliares", añadió.