El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, admitió que en Santa Fe hay policías que fueron exonerados porque "hay un Estado que investiga a fondo" y recordó que en dos años exoneró "cuatro veces más de lo que se había exonerado en los últimos 16 años en la provincia".

El titular de la cartera de Seguridad pasó por Venado Tuerto y fue consultado por los casos de corrupción y violencia institucional registrados en la fuerza policial y allí opinó: "La mayoría de los policías son gente honesta y trabajadora, pero yo en dos años exoneré cuatro veces más de lo que se había exonerado en los últimos 16 años en la provincia, lo cual es una definición política del Ministerio de Seguridad con el respaldo del gobernador".

"En mi gestión -prosiguió Pullaro- fueron exonerados 330 policías, y algunos están en proceso de destitución porque hay un control político de las fuerzas de seguridad. A uno le preocupa que haya policías involucrados en causas o detenidos. Pero hay movimiento porque hay un Estado que investiga, en otros lugares no es que no sucede, sino que no se investiga como acá".

"En los últimos veinte años ningún secretario o ministro de seguridad logró terminar el mandato en el cargo".

El ministro recordó luego su compromiso de dejar "una mejor policía al próximo ministro de Seguridad" y destacó que "acá se separa la paja del trigo, cuando en muchos lugares la política ha mirado para otro lado y no fue a fondo como lo hicimos nosotros en este período".

En otra parte de una entrevista con Venado24, Pullaro recordó que "en los últimos veinte años ningún secretario o ministro de seguridad logró terminar el mandato en el cargo, nosotros lo estamos haciendo con el equipo que armamos, que trabajó mucho y le puso el pecho a las cosas".

Pullaro destacó "el fuerte respaldo" del gobernador Lifschitz y remarcó que si bien se lograron "algunos resultados" todavía no son los esperados "porque queremos que la sociedad pueda estar más tranquila y que sigan bajando los índices delictivos y tener una mejor policía".

Sobre cómo era convivir con un alto número de homicidios explicó:

"El año pasado tuvimos 180 homicidios en Rosario, pero en 2014 fueron 270. Claramente está quebrada la tendencia que venía en alza, aunque comparado con 2017 tuvimos un incremento que se explica por el juicio de Los Monos, que por decisión del gobierno de Santa Fe están presos".





Recordó a su vez que los miembros de la banda eran "tipos que se creían con mucha impunidad y nosotros impulsamos las causas para que los principales jefes de esa banda tengan condenas de más de 25 y 37 años. Eso generó un vacío de poder que decantó en mayor violencia en el territorio, pero paradójicamente se redujo la cantidad de heridos de arma de fuego en la provincia, reduciéndose por encima del 20 por ciento".

"Eso demuestra -finalizó- que hay políticas preventivas e investigativas, reduciendo los índices de violencia a pesar del recrudecimiento de homicidios en los meses de marzo y abril del año pasado".