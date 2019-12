Pruebas e interpretaciones fundamentan una condena

La ex pareja de Claudio "Pájaro" Cantero seguirá en libertad hasta que el fallo condenatorio quede firme.

La ex pareja de Claudio "Pájaro" Cantero seguirá en libertad hasta que el fallo condenatorio quede firme.

"La lucha contra el narcotráfico requiere de nuevos paradigmas y miradas. Pretender que una imputación relacionada con un delito que abarca lo que hoy se entiende como criminalidad compleja se considere probado a partir del secuestro de estupefacientes en manos de los investigados, con conversaciones directas respecto de las transacciones realizadas, cuentas bancarias abiertas a tal efecto implica llanamente desconocer la naturaleza del delito y echar por tierra el compromiso de luchar desde todos los órganos del Estado contra este flagelo. Las pruebas a mayor criminalidad son fundamentalmente indiciarias, los hechos se reconstruyen desde la lógica, la experiencia y el sentido común y por lo general no existen pruebas directas. En este contexto y con esas reglas o parámetros deben interpretarse los hechos". Esa fue la fundamentación medular de la condena que la jueza federal Beatriz Caballero de Barabani dictó dos meses atrás contra Lorena Verdún y otras dos personas por venta de droga en virtud de un allanamiento realizado en 2010 en el barrio La Granada.

Verdún, ex mujer de Claudio "Pájaro" Cantero y absuelta en el juicio al que llegó acusada como miembro de Los Monos, aguarda en libertad la confirmación de este fallo. En octubre pasado fue sentenciada a cinco años de cárcel por el tribunal unipersonal conformado por Barabani, que evaluó su conducta, la de Dora Insaurralde y la de Celso Fernández, también condenados pero a siete años ya que ambos tenían penas por terminar de purgar.

Verdún había alegado que estaba de forma casual visitando a una amiga en la casa allanada y que no tenía nada que ver con la droga hallada en otra habitación. Sin embargo, la interpretación de los hechos y evidencias de la jueza la colocó en el lugar de una vendedora de estupefacientes.

"Joni"

La investigación se inició en octubre de 2010 con un dato sobre un búnker en Caupolicán y las vías cuyo control atribuían a un tal "Joni de La Granada", domiciliado en pasaje 509 al 1700. La policía observó el movimiento del lugar, gente que compraba a través de un ventanuco en la pared, y detuvo a un joven con una bocha de cocaína que acababa de adquirir.

La pesquisa originó dos allanamientos la tarde del 25 de noviembre de 2010. En la casa del pasaje 509, cuya puerta estaba abierta, se hallaron sobre una mesa 24 envoltorios con marihuana, 50 con cocaína, una balanza, trozos de droga y elementos para fraccionar y vender al menudeo. También se requisó una moto de Verdún estacionada en la vereda en la que se incautaron 17 mil pesos en efectivo y cheques por 112 mil.

Si bien Joni no estaba, en la casa se encontraban su madre Dora Insaurralde y Verdún. Dora le dijo a los policías que la droga era de ella y que estaba armando paquetes, pero que el resto de los presentes —su madre, dos niños y Lorena— no tenían nada que ver. Al mismo tiempo arrestaban en el búnker a tres compradores con cocaína y al vendedor, Fernández. En esa requisa secuestraron 678 pesos, un cuaderno con anotaciones y 302 envoltorios de nylon negro con cocaína.

Descargos

El defensor de Verdún, Fausto Yrure, afirmó que ella estaba en esa casa por casualidad dado que era amiga de Dora. Y si bien admitió los intercambios de mensajes entre ella y su ex marido —entonces líder de Los Monos, luego asesinado en 2013— el abogado sostuvo que en esos diálogos no había nada que pudiera indicar que su presencia allí estuviera vinculada con la venta de drogas.

Yrure alegó que el dinero hallado en la moto de Lorena era producto de un préstamo, que nada tenía que ver con drogas. Y que cuando fue arrestada no se encontró en su poder precintos, bolsitas ni droga. En ese sentido, basado en la hipótesis de una presencia casual, pidió la absolución.

Por su parte Martín Gesino, defensor público de Insaurralde y Fernández, recordó que la investigación se montó sobre las actividades de Joni, que hace diez años que no aparece, y que en el allanamiento a la casa de su madre se halló droga y poco dinero. Justificó que Dora dijera que la droga era suya para encubrir al hijo y advirtió que ella nunca había sido mencionada en la investigación. Y que tampoco, a pesar de que la policía tenía orden de filmar el procedimiento, ella nunca fue registrada armando envoltorios. Por eso pidió su absolución.

El mismo requerimiento formuló para Fernández con la salvedad de que, si el búnker pertenecía —tal como dijera el fiscal— a una organización, que se le atribuyera una participación secundaria. Además Gesino cuestionó la eficacia de una sanción sobre algo ocurrido hace diez años por lo que también pidió en forma subsidiaria tres años de prisión en suspenso.

Compleja

La jueza analizó el material probatorio y concluyó que los acusados habían incurrido en delitos. Consideró evidente que los envoltorios de droga incautados a los compradores y los hallados en el bunker eran "idénticos en forma, peso y contenido a los que se acondicionaban en la casa" allanada. Así dio por válida la hipótesis de que la droga que fraccionaba Insaurralde se vendía en el búnker.

Barabani sostuvo que las acusadas "se vieron sorprendidas por la irrupción policial cuando todo indica que estaban preparando envoltorios". Que lo hicieran "a puertas abiertas" daba cuenta, según la jueza, de una "impunidad" dada por el "dominio que la banda conocida como Los Monos mantiene o mantenía en esa zona".

En ese sentido, y si bien admitió que su "indiscutible vínculo familiar" con Los Monos no es por sí solo una prueba en su contra, "permite interpretar el acaecimiento de hechos objetivos y demostrables en ese contexto bajo el paraguas de la criminalidad organizada". En ese punto sostuvo que "la lucha contra el narcotráfico requiere de nuevos paradigmas " y que la criminalidad compleja amerita un abordaje en el que "por lo general no existen pruebas directas" sino que "son fundamentalmente indiciarias".

Así, Barabani juzgó que "no hay duda de la participación" de Fernández e Insaurralde, que hasta ella lo reconoció. Sobre Verdún, si bien admitió que su situación es distinta, afirmó que "no estaba de paso" en una casa "con gran cantidad de drogas y mucho dinero en su moto" mientras su "ex pareja le pedía que se desprenda de todo elemento incriminante que pueda tener".

Verdún "no era ajena a la actividad que se realizaba en la casa allanada. Que estuviera en una habitación contigua no la desincrimina. Sería arbitrario que la sola circunstancia de hallarse a unos metros de la droga le permitiera desvincularse", valoró la jueza, para quien por cómo estaban acondicionados los billetes "no hay dudas de su procedencia del narcotráfico".

"Sería una ingenuidad jurídica, con los indicios recabados, dar por ciertos los dichos de Verdún en cuanto a que no tiene vinculación con la droga que se acondicionaba para la venta en casa de Insaurralde", sostuvo Barabani.

Sobre Fernández consideró acreditado que el lugar donde lo arrestaron era un búnker de drogas y que fue él quien les vendió a los clientes detenidos antes de allanar.