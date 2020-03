Con once mil acuerdos desde que arrancó el nuevo sistema penal hace seis años, el juicio abreviado se consolidó como la herramienta por excelencia para resolver juicios por delitos en la provincia. Es un dispositivo valorado por los actores judiciales porque permite una salida rápida para cerrar causas y descomprime cargas de trabajo. Pero no todo son elogios para este recurso. Inspirado en casos donde su uso resultó polémico, el diputado Carlos Del Frade presentó un proyecto para que sólo se aplique a ilícitos con hasta 6 años de pena y se exceptúe de los convenios a empleados de fuerzas de seguridad. Un debate que se renueva.

"El tope de los 6 años se basa en límites que aplican otras provincias. Si el juicio abreviado es usado como herramienta ascética, por fuera de la verdad histórica, puede generar más impunidad que justicia", analizó el diputado del Frente Social y Popular. El proyecto, que retoca varios puntos del procedimiento abreviado tal y como rige ahora, fue presentado hace 15 días en la Cámara de Diputados.

Un trámite que se venció

La iniciativa no es nueva. Se había presentado dos años atrás bajo el número 33.642 pero por falta de tratamiento perdió estado parlamentario. A mediados de 2015 el ex gobernador Miguel Lifschitz anunció que impulsaría una reforma legislativa para impedir convenios de partes en delitos graves. Fue en medio de las duras objeciones al juicio abreviado que por entonces benefició a 14 integrantes de la banda de Los Monos con penas ínfimas, la mayoría de 3 años de prisión, lo que dio al mecanismo mala fama.

Pero la propuesta del ex gobernador no se concretó y el avance del nuevo sistema terminó de impulsar a este instituto como protagonista central para resolver causas penales. "Volvimos a presentar el proyecto porque es fundamental. No es algo técnico. Está en juego una visión política de la administración judicial. El abreviado no puede ser una herramienta para que abogados penalistas que son muy hábiles lo usen a su antojo", advirtió el legislador.

Hace dos semanas el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio a conocer los principales datos estadísticos reunidos en los seis años que lleva en marcha la reforma del sistema de enjuiciamiento, que en febrero de 2014 pasó de un viejo esquema con jueces que investigaban y juzgaban por escrito al modelo acusatorio oral, donde la pesquisa recae en los fiscales y el juego entre las partes dinamiza el proceso.

Según esos datos, en seis años hubo más de 11 mil legajos cerrados con procedimientos abreviados. El ítem creció de los 550 acuerdos homologados el primer año a los 3.396 del año pasado. Las cifras están muy por encima de la cantidad de juicios orales, donde se debate la prueba ante un tribunal que dicta sentencia. Entre el 10 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 se llevaron adelante 653 juicios orales y públicos en la provincia.

Frente a la cantidad de recursos materiales y humanos que demanda un juicio oral —con operadores, fiscales, defensores y jueces abocados días y semanas a un mismo caso—, el gran mérito del abreviado es que permite obtener condenas en menos tiempo. El mecanismo está detallado en varios artículos del Código Procesal Penal. Se trata de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa que reemplaza al debate.

Las partes negocian y pactan la calificación legal, el rol del acusado y la pena. Luego elevan su propuesta a un juez. El juez debe constatar la libre voluntad del acusado, quien en ese acto admite la pena y reconoce su responsabilidad. También debe comprobar que la figura penal sea acorde al hecho y que la pena esté dentro de los rangos legales. Si todo está en regla, se homologa el acuerdo y caso cerrado.

Lo que cambia

Mientras su uso se afianza en un fuero penal cada vez más recargado, la iniciativa de Del Frade vuelve a enfocar los abreviados. Su proyecto modifica cinco artículos del Código Procesal que regulan el instituto. El aspecto más saliente es que acota su uso a los casos en que "el fiscal estimare suficiente la imposición de una pena privativa de la libertad inferior a los 6 años" y cuando "en el hecho no estuvieren involucrados funcionarios policiales, del Servicio Penitenciario y de cualquier otro mecanismo de control de la provincia, comunas y municipios".

Otro retoque es que otorga tres días a los querellantes para manifestar su disconformidad y obliga a los jueces a brindar una respuesta fundada. "Este instituto es positivo en términos de simplificación procesal siempre que su alcance esté estrictamente regulado", dice la propuesta en sus fundamentos. Cita que los códigos de otras provincias han fijado límites más bajos que Santa Fe: se aplica en delitos de hasta 8 años de prisión en Buenos Aires, 6 en Misiones y Chaco y 3 en Santa Cruz. El Código Procesal Penal de la Nación fija un tope en los 6 años.

"Del informe del MPA surge que hay un uso muy importante del abreviado. Esto no significa que repare a las víctimas. Hacer todo en el menor tiempo posible a veces va en contra del que menos tiene. El juicio oral es menos proclive a arreglos espurios", comparó Del Frade.

Para el diputado la recarga de recursos que generaría un coto a los abreviados corre por otro carril. “El presupuesto del Poder Judicial es superior a los 13.608 millones de pesos. Es enorme. Tiene 5.028 cargos. Si faltan recursos es otra discusión. Lo que hay que mejorar es la calidad del servicio, el estudio en serio de las situaciones. Porque si no las formas y los tiempos parecen ser más importantes que la reparación de verdad”.

Desde la defensa

Para el defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, los casos polémicos son distorsiones evitables con buenos controles institucionales. Por ley, los abreviados requieren la supervisión de la Fiscalía Regional. La Defensa Pública también aplica sus mecanismos para constatar que los detenidos firmen sin presiones, bien asesorados y en las mejores condiciones. Luego intervienen los jueces de primera y segunda instancia. En diciembre la Corte Suprema de la provincia posó la lupa sobre los abreviados y bajó lineamientos al revisar un caso de portación de arma.

“Los controles son para que el abreviado no se desmadre. Pero la eliminación o el recorte deja afuera la particularidad de cada caso. El abreviado es parte de cualquier sistema acusatorio. Sin abreviado no va a funcionar porque el juicio oral es de alta calidad y lleva mucho tiempo y esfuerzo. Hay una capacidad operativa que fija un límite. Por encima es la prescripción, la no respuesta. O este mecanismo, que da una respuesta”, opina el defensor y docente de la UNR.

El problema, para Franceschetti, no radica en si la pena es alta o baja. “Los abreviados en sí no son ni buenos ni malos. Es una herramienta procesal útil porque puede beneficiar a todas las partes. Es una respuesta más segura porque no se impone, se acuerda. Para la víctima supone no tener que ir al juicio a revivir lo que le pasó. Y hay incluso una reparación simbólica porque el acusado reconoce que fue culpable”, enumera.

El defensor considera que no hay razones para llevar a un largo juicio asuntos sin controversia: “Es absurdo hacer el juicio cuando no hay nada que discutir. Lo que hay que tener en cuenta es que no se desnaturalice”. Un fenómeno que sí sitúa como problema a atender es el de los de acusados por delitos con baja pena que están en prisión preventiva, que se pueden ver tentados de firmar un acuerdo inconveniente con tal de recuperar la libertad (ver aparte). Otra arista de un debate con muchas capas, que no pierde vigencia.