Un cartonero de 28 años fue imputado ayer como el principal sospechoso de asesinar al peluquero Pedro Luis Marcelo Giudici, de 61 años, golpeado ferozmente en la cabeza y estrangulado el pasado 4 de julio dentro de su domicilio de calle San Juan 805, en el centro de Rosario. El hecho fue calificado como un homicidio críminis causa (para lograr la impunidad de un robo), aunque no se descarta que el acusado haya actuado movido por el odio homofóbico ante la condición homosexual de la víctima, reconocido militante del colectivo LGTBIQ . Además de sumar gran cantidad de evidencia en su contra, el acusado ingresó a la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal con un par de zapatillas robadas a la víctima, por lo que la Fiscalía solicitó su secuestro.

En una sala colmada de amigos, familiares y allegados al reconocido peluquero y transformista asesinado hace 23 días, ayer se desarrolló la audiencia imputativa contra Jonatan David M., detenido la madrugada del viernes por la Policía de Investigaciones (PDI) en su casa de Bordabehere al 5100, puerta de entrada del barrio Ludueña. Allí, se secuestraron elementos que lo vinculan al hecho, como un smartphone negro LG, un secador de cabello, un sistema de audio portátil, una moto Suzuki y un carro con dos ruedas.

Tanto el teléfono LG como el secador de cabellos eran propiedad de Giudici. Mientras que el carro fue identificado por varios testigos que lo vieron frente a la casa de la víctima entre las 20.50 y las 22 del día del crimen junto a una moto negra. En ese carro el imputado cargó varios elementos sustraídos de la vivienda.

Matar para robar

Según la hipótesis esgrimida por Moreno, el cartonero mató a Giudici "con el fin de consumar la sustracción de numerosos objetos de su casa, y para procurar su impunidad cuando estuvo en total estado de indefensión. Para ello utilizó un objeto contundente con el cual golpeó a la víctima en el cráneo, lo ató de pies y manos con cables y los estranguló provocándole la muerte por asfixia"

Una vez consumado el crimen, el acusado se apoderó de un secador de cabellos, una plancha para cabello, unas sandalias Puma, un televisor Top House, un parlante portátil MP3, zapatillas Puma negras con base blanca y otras Nike verde agua, una computadora All In One Acer, un driver Windows 7, una campera, una pava eléctrica, un smartphone LG K10 negro, una valija rígida, un televisor LED y dos relojes.

"Cuando Giudici ya no representaba un obstáculo, procedió a cargar esos elementos en el carro de su moto y huyó por calle San Juan al oeste", explicó el fiscal, que encuadró esa conducta como un homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido con alevosía y por tener como fin facilitar y consumar otro delito y procurar su impunidad, en concurso real con el robo.

Esa idea del caso estuvo apoyada en más de quince puntos de evidencias. Moreno citó, entre otros elementos, la declaración de Emanuel Emiliano A., ex pareja de Giudici, aunque en un primer momento por temor no lo reconoció. Ese joven contó que iba a visitar al peluquero cuando al bajar del colectivo vio salir del interior del domicilio a un muchacho con sangre en la cara, "con algo en sus manos que puso en un carro" y que luego se subió a la moto negra con un carro detrás y una bolsa de arpillera con la que se marchó por calle San Juan al oeste.

La Fiscalía documentó el accionar policial que al entrar al domicilio por la fuerza, detrás de un mueble vitrina halló el cuerpo de la víctima boca abajo, con los pantalones bajos, rastros de sangre en la cabeza y ataduras en ambas muñecas y cuello.

Los médicos del Sies luego constataron que Giudici no tenía signos vitales y presentaba un severo traumatismo en la cabeza, un surco profundo en el cuello y escoriaciones en las rodillas y los codos.

Testigos

En su presentación, el fiscal hilvanó la carga incriminante al citar el relato de vecinos que observaron merodear al cartonero el día del hecho, incluso vieron su moto estacionada frente a la casa de Giudici. De eso dio cuenta Néstor. Contó que conocía a Giudici y que el día del crimen el desconocido se acercó y preguntó si había cartón. "Veo que enfrente de Pedro había una moto con un carrito" recordó el hombre.

"A las 21 la moto seguía ahí. Al pibe no lo vi pero la moto estaba ahí. Estoy seguro que desde las 20.50 y por una hora la moto siempre estuvo frente a la casa de Pedro. Tenía cara de loco, medio narigón, cutis blanco, pelo cortito medio rapado, con campera blanca", describió.

Los dueños de un comercio de San Juan 801 también dieron cuenta de esa circunstancia. Agustín dijo que a las 21 del 4 de julio estaba cerrando su negocio cuando el cartonero le golpeó para decirle que no tenía para devolverle los 50 pesos que le había prestado unos días antes, y que a cambio lo invitaba con un porro.

A las 21.15, cuando cerró el local, le llamó la atención que la moto estaba estacionada frente de la casa de Pedro. También describió al sospechoso con cara blanca, narigón, flaquito, de unos 25 años. Y que siempre andaba en una moto negra.

"Marcelo (Giudici) tenía relación con este joven, el iba a la verdulería y un día me dijo que estaba con él", agregó el testigo sobre un aspecto que sin dudas marcó el ánimo de la víctima, quien flanqueó la puerta de ingreso de su casa al homicida.

Otro empleado de ese negocio confirmó el vínculo esporádico entre víctima y victimario. "Mi compañero me contó lo que había pasado. Le dije enseguida que para mi era el cartonero. Se manejaba con una moto negra y un carrito. Marcelo una vez me pidió que se lo presentara. Supe que fue él porque andaba dos veces por semana y no apareció más".

Un registro fílmico

El fiscal Moreno repasó además el registro fílmico de una cámara de monitoreo de San Martín y San Luis que el 4 de julio a las 20.38 registró a una persona conduciendo la moto de baja cilindrada que acarrea un carro con ruedas. Y otro domo de San Juan y España que lo toma a las 21.29.03 de ese día.

La vinculación de las evidencias materiales ensambló con un informe de la empresa de telefonía celular que tenía Giudici. Ese relevamiento determinó un grosero error del sospechoso. El 6 del julio, el teléfono LG de la víctima se activó e impactó una nueva línea telefónica cuya titularidad fue asociada a Jonatan M.

Frente a la casa del joven, se halló un carro similar al utilizado para trasladar los objetos robados. Y todo se cerró con el secuestro en la vivienda del parlante portátil color negro y rojo, el teléfono celular de Giudici, y otro accesorio de peluquería para secado de cabello.

Por último el fiscal mencionó el hallazgo de un boleto de compraventa de una moto Suzuki azul. "La ausencia de la moto que normalmente usaba explica la necesidad de hacerla desparecer. Además de su cambio de rutina y la constatación de heridas de rasguños en la cara", señal de la resistencia que habría intentado la víctima.

La defensa, encabezada por el abogado Martín Frassi, no se opuso a la calificación legal del hecho, y al momento de responder al pedido de prisión preventiva sin plazos que solicitó el fiscal, se opuso. Solicitó la libertad de su cliente o que subsidiariamente le otorguen la morigeración bajo la modalidad domiciliaria, con una caución de 20 mil pesos.

El juez Juan Andrés Donnola rechazó los planteos de la defensa, avaló el encuadre legal y la hipótesis de la Fiscalía. "La holgada y numerosa evidencia indica la presencia del señor en el lugar, con la moto, cargando elementos, con el rostro ensangrentado. Y el secuestro de elementos que pertenecían a la víctima en su propio domicilio", remarcó el juez, quien dictó la prisión preventiva sin plazos del cartonero.

Zapatillas

Durante la audiencia de ayer se dio una situación casi bizarra. El fiscal Miguel Moreno advirtió que Jonatan M. calzaba un par de zapatillas de la víctima y de inmediato solicitó su secuestro, medida que se concretó al finalizar la audiencia. Luego el fiscal admitió que se acreditó la relación entre víctima y victimario, y sobre la motivación no descartó que “la orientación sexual de Giudici pudo haber sido un disparador del crimen”, puntualizó.