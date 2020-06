Prisión preventiva para el acusado de asesinar a un joven en Baigorria

Cristian López tenía 23 años y fue baleado la madrugada del 14 de marzo en una plaza de Granadero Baigorria tras una discusión que mantuvo su madre con un amigo del agresor, quien tras efectuar varios disparos al aire mató al joven de un disparo. Los familiares señalaron por el crimen a un vecino que el fin de semana fue ubicado por la policía en la localidad de Puerto Gaboto y el lunes fue imputado como autor de un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y le dictaron prisión preventiva por el plazo de ley.

El fiscal Ademar Bianchini acusó a Mariano Joel R., de 23 años, como autor del crimen de López. El homicidio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del 14 de marzo en una plaza del barrio San Fernando de Granadero Baigorria. En ese lugar, a cinco cuadras al oeste de la ruta 11, la madre de López discutió con un vecino y la situación se salió de control.

Según la acusación, Mariano R. comenzó a realizar disparos al aire y le apuntó a Cristian mientras la mujer cubría a su hijo. Pero en un momento el joven se alejó de su madre, el tirador le disparó al pecho y le causó la muerte. El padre de López lo llevó en moto hasta el Hospital Eva Perón pero llegó sin vida.

La defensa lo desligó

El fiscal Bianchini le imputó a R. la autoría del crimen y la portación del arma. El acusado dijo que no tenía nada para declarar pero sus abogados, Horacio Corbacho y Matías Lacovara, negaron su participación en el hecho. Dijeron que su cliente no tuvo intención de evadirse sino que estaba trabajando en Puerto Gaboto, donde lo apresaron. E indicaron que R. conoce la zona de islas y en caso de querer escapar hubiera podido hacerlo. Si bien pidieron la libertad, la jueza Patricia Bilotta le dictó la prisión preventiva.

De acuerdo a los testimonios reunidos por el fiscal, la noche del crimen la madre de López estaba en un cumpleaños cuando llegó su hijo y le contó llorando que Brian le había pateado una jarra con vino. La mujer fue a pedir explicaciones y mientras discutían se interpuso Mariano R., quien la amenazó de muerte y comenzó a tirar al aire.

"Yo lo conozco a ese chico Brian. Fui a la plaza y lo llamé. Le pregunté por qué molestaba a Cristian y me dijo tranquilo que no le había dicho nada. Pero no pudimos seguir hablando", contó la mujer; y dijo que en ese momento se acercó Mariano R., los insultó y sacó un revólver.

"Tiró un par de tiros. No sé adónde fueron. Mi hijo seguía atrás mío. No podíamos creer lo que pasaba. Nosotros no teníamos ni siquiera palos ni piedras, no teníamos nada", relató la mujer. En ese momento se acercaron el padre de Cristian y su hermano que intentaron "parar la bronca". El grupo de jóvenes que estaba con Brian comenzó a retirarse pero Mariano R. aprovechó que Cristian se alejaba y le disparó.

"Recuerdo que se tomó el tiempo para apuntar. Le dio en el pecho. Cristian salió corriendo asustado unos diez metros y cayó al piso", contó su hermano. Según la autopsia falleció por una hemorragia masiva de tórax. De su cuerpo se extrajo un proyectil y una esquirla metálica.