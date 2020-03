"Por lo menos acá no hay asesinatos todos los días"

"El barrio (Triángulo) está cada vez peor, pero a comparación de lo que se ve en otros puntos de Rosario es tranquilo. Acá no hay asesinatos todos los días. Todavía estamos fuera de ese circuito, pero es una zona que está en el medio de puntos jodidos. El Fonavi de Rouillón y Seguí, la villa de Vía Honda, el barrio Moderno, La Lagunita y muchas barriadas de casas iguales que ni siquiera sabemos los nombres. El pibe muerto vivía en el barrio que llaman La Lata, porque todos los que están ahí vinieron trasladados de la zona de Corrientes y Garay", explicó un residente de la zona.

"Nosotros escapamos a la normalidad. Me siento un hijo de puta al decirlo, pero estamos contentos porqué en esta zona no hay asesinatos todo el tiempo. Estamos muy mal de la cabeza si nos alegramos con que no haya asesinados. Normalizar la crímenes nos va a terminar matando a todos", aportó otro joven vecino.

El registro más cercano que tenía la gente de la zona sobre un homicidio en las cercanías era el de Mauro Andrés Barraza, de 18 años, ocurrido el 20 de octubre de 2014 en Curupaytí al 5900 (Uruguay entre Magallanes y Solís) cuando trató de evitar una discusión entre dos mujeres, una de ellas su novia. Por el hecho fue condenado a 17 años de prisión Jonatan Oscar "Chuky" García, quien residía en barrio Plata.