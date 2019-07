Pidieron 12 años de prisión para un narco vinculado a la banda de "Los Monos"

El fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó 12 años de cárcel para Walter Daniel Jure, un hombre que ya fue condenado como integrante de una asociación ilícita junto a la banda de "Los Monos", pero en estos días afronta un proceso judicial junto a otras trece personas acusado de ser jefe de una organización a la que en 2015 le secuestraron 100 kilos de cocaína procedente de Salta en globos de piñatas.

Walter Daniel Jure, de 41 años y conocido como "Dani", ya cumplió una condena a ocho años de prisión por narcotráfico y en abril de 2018 fue sentenciado a cinco años de reclusión como integrante de la asociación ilícita en el marco del juicio oral que la Justicia provincial le siguió a "Los Monos", la banda narcocriminal de barrio Las Flores.

Los integrantes

En el alegato final del juicio oral y público que comenzó el 21 de junio en los Tribunales Federales, el fiscal Reynares Solari solicitó el viernes que se condene a Jure a 12 años de prisión como organizador del tráfico de cocaína desde Salta a Rosario, y penas de entre 10 y 3 años para otros trece involucrados en el proceso.

Entre los imputados figuran un hermano del presunto jefe de la banda, quien ya cumplió otra condena por el mismo delito, y el ex jefe de una comisaría de Rosario al que, según escuchas de la causa, "Dani" le dio ocho mil pesos para obtener cobertura policial.

La investigación que llevó a los hermanos Jure y a otros doce imputados a juicio se inició en 2015 como desprendimiento de otra causa federal por drogas. Se trata de la pesquisa que comenzó el 9 de octubre de ese año cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en la ruta nacional 34, cerca de San Genaro, un auto Chevrolet Meriva conducido por Daniel Vera, que transportaba 53 kilos de cocaína disimulados en piñatas de colores.

Muy cerca del lugar donde se centró el operativo también se interceptó un Volkswagen Bora en el que fueron apresados Jorge Omar Vera, Alberto Rojas y Moisés Alejandrino Maldonado, presuntos proveedores de la droga. Según las constancia de la causa, a pocas kilómetros también fue apresado Francisco "Chamigo" Polanco, que se movilizaba a bordo de otro auto marca Suzuki Swift.

De acuerdo a las constataciones, Polanco era el contacto de Jure que unos días antes había estado en la localidad salteña de General Güemes para comprar la droga, ingresada al norte argentino desde Bolivia. Jure quedó varado allí y fue apresado en la ruta mientras caminaba por la localidad de Las Rosas.

Mientras tanto, otros 50 kilos de cocaína fueron secuestrados en Salta y se formó una causa en esa jurisdicción. Según las desgrabaciones de las escuchas telefónicas en poder de la Justicia, "Dani" llamó a Germán Ramírez —también acusado— porque quien debía pasar a buscarlo a él nunca llegó.

"Este muchacho no me contesta el teléfono, me dejó acá esperándolo al primo y estoy acá boludo. Ya hace un rato largo que estoy y encima lo llamo y no me contesta, boludo", consta según ese registro que dijo Jure antes de ser arrestado. Ramírez, en tanto, ya había sido detenido a bordo de un Fiat Palio en Las Rosas.

A su vez Diego Jure, hermano del presunto cabecilla de la banda, quedó sindicado como abastecedor de puntos de venta de droga, rol preponderante en la distribución local de estupefacientes. Para esta persona el fiscal pidió 10 años de cárcel y que se lo declare reincidente ya cumplió una condena por comercialización de estupefacientes.

Cobertura policial

En su alegato final ante los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Germán Sutter Schneider, el fiscal también requirió seis años de reclusión para el ex comisario Carlos Alberto Schmidt, alias "El Gringo" y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Schmidt fue jefe del Comando Radioeléctrico y de la seccional 19ª de Rosario cuando Jure le pidió a un lugarteniente, Guillermo "Pipena" Rodríguez, que fuera hasta la comisaría y se lo pusiera al teléfono.

En la acusación consta que el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) registró que Jure le pide: "Yo le digo al pibe que te pase lo adeudado y después dejame un número de teléfono ahí". A lo que Schmidt contestó: "Dale, dale". El comisario le devolvió el teléfono a "Pipena", a quien Jure le ordena: "Sacá ocho lucas de ahí, tenés ocho lucas ahí. Bueno, sacá ocho lucas y dale al hombre, ahí le dije que me deje un número de teléfono que te lo pase a vos personalmente".

Contactos

En abril de 2018 Walter Jure fue condenado a cinco años de prisión como miembro de la asociación ilícita conformada por la banda de Los Monos liderada por la familia Cantero. Y se lo considera cercano al condenado como líder Ramón "Monchi" Machuca.

Otras líneas investigativas también lo conectan con Esteban Lindor Alvarado, condenado por robo de autos de alta gama, imputado y detenido por instigar el crimen del prestamista Lucio Maldonado en noviembre de 2018, liderar una asociación delictiva y orquestar atentados a edificios del Poder Judicial con complicidad policial.

Junto a Walter Jure hay otros 13 acusados, entre ellos un ex jefe policial que le brindaba protección para su negocio