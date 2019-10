En medio de acciones de la Corte Suprema de Justicia provincial para que no prescriban las causas por enriquecimiento ilícito a policías, un fiscal pidió 3 años de prisión efectiva para el ex jefe del área Administración y Finanzas de la Unidad Regional II Omar Pintón, quien es investigado desde hace once años por un crecimiento injustificado de su patrimonio. El efectivo fue sometido a una audiencia de preparación del juicio oral y público en las horas previas del allanamiento a la misma oficina de la Jefatura rosarina que ocupó antes de quedar bajo la lupa judicial (ver página 27).

Pintón había asumido el 17 de diciembre de 2007 en ese puesto que se conoce como el de "habilitado", la persona que firma la salida de dinero para partidas como reparación de móviles, gastos de combustible y racionamiento. Desempeñó esas funciones hasta abril de 2010, cuando fue reemplazado tras una serie de cambios en el Ministerio de Seguridad santafesino. En esa época, sólo constaba en su patrimonio con un inmueble obtenido por una sucesión familiar.

Una larga pesquisa

El policía, ya retirado de la fuerza, comenzó a ser investigado en noviembre de 2008 por la Dirección de Asuntos Internos al advertirse un desfasaje en sus ingresos. Por entonces era jefe del Departamento Judiciales en la Unidad Regional VI de Villa Constitución. Y se detectó que su patrimonio se había incrementado tras cumplir las últimas funciones. Al momento de la pesquisa interna poseía varias propiedades y vehículos.

Una vez concluida la investigación administrativa sobre sus bienes, a Pintón lo emplazaron a que los justifique. Luego de solicitar algunos plazos y prórrogas, el ex habilitado dijo que los había obtenido a partir de un beneficio económico que recibía desde Italia su abuela, ya fallecida. Sin embargo, una pericia contable arrojó que los gastos del funcionario no eran coincidentes con sus ingresos como integrante de la fuerza y en 2012 su expediente fue remitido a la Justicia.

Procesado

La causa avanzó en el viejo sistema penal escrito con el policía en libertad. Pintón fue indagado en el viejo juzgado de Instrucción 14, donde negó la imputación por el crecimiento injustificado de su patrimonio. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Cristina Herrera, quien finalmente consideró comprobada la existencia de un delito y pidió el procesamiento del policía por enriquecimiento ilícito. Fue procesado por la jueza Delia Palleari y en abril de 2018 se formuló la requisitoria de elevación a juicio.

Ese paso previo al juicio estaba listo cuando todos los expedientes del sistema conclusional pasaron a la órbita del Ministerio Público de la Acusación en octubre de 2018. Para adecuar el trámite del caso a los parámetros del nuevo sistema oral y público, este lunes el fiscal Gonzalo Fernández Bussy convocó al policía a una audiencia preliminar, que es la instancia donde se fijan las pautas y condiciones del debate oral y público.

Luego de realizar una breve reseña del caso ante la jueza Silvia Castelli, el fiscal reiteró la acusación por el delito de enriquecimiento ilícito para el policía jubilado actualmente radicado en la localidad entrerriana de Victoria. Solicitó una pena de 3 años de prisión efectiva, la imposición de una multa y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa del ex policía de 52 años, ejercida por Héctor Pérez y Graciela Ríos, en cambio pidió la absolución.

De común acuerdo, tanto el fiscal como los abogados solicitaron que el juicio esté a cargo de un tribunal integrado por tres jueces y pidieron un plazo de diez días hábiles para detallar las pruebas a ofrecer en el debate. Para eso volverán a encontrarse el 17 de octubre en una nueva audiencia.

La jueza dio curso a la acusación y a partir de un pedido de las partes le ordenó a la Oficina de Gestión Judicial que escanee el expediente, ante la "necesidad de contar con la totalidad de actuaciones y documental anexa en soporte tecnológico". Una vez resueltos estos trámites previos se fijará fecha para el debate público a realizarse en el Centro de Justicia Penal.

Otras causas pendientes

La medida se concretó días después de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia centrara su atención sobre 17 causas por enriquecimiento ilícito a policías que se habían iniciado desde 2006 en Asuntos Internos y que luego se judicializaron. Ninguno de esos expedientes, signados por trámites lentos, dilaciones y extensas pericias contables, llegó a condena.

A fines de agosto se conoció la prescripción por el simple paso del tiempo de las causas seguidas al ex comisario Osvaldo Daniel Toledo, quien fuera jefe de la policía santafesina durante la gestión de Hermes Binner. Quedó desligado de la causa por enriquecimiento ilícito en su contra porque pasaron más de seis años sin que lo llamaran a declarar. La misma suerte corrió su par Rodolfo Romero, quien fuera jefe de la Unidad Regional de Villa Constitución.

Tras el archivo de esas causas sin una valoración de fondo, la Corte lanzó un pedido de informes para conocer en qué estado se encuentran los legajos a policías sospechados de enriquecimiento injustificado y a la vez ordenó una investigación administrativa interna para saber si hubo demoras indebidas en los trámites.