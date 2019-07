Piden prisión perpetua para acusado de matar a su pareja de un balazo

"Si te llegás a ir te mato te pego un tiro". "Le hizo pum pum y ahora mi mamá está en el cielo". Esas dos frases elocuentes y demostrativas volcadas en una carpeta judicial son parte de las pruebas que la Fiscalía expuso en el alegato de apertura del juicio oral y público contra Walter Santos Gómez, de 35 años, acusado por el femicidio de su pareja, Estefanía Daiana Armanino. El caso, que en principio el imputado intentó hacer pasar como suicidio, tiene como elemento clave el relato de una de las hijas de la víctima, que al momento de morir estaba embarazada de tres meses. La Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y la condición de género.

"Señores jueces este es un tema de femicidio. Vamos a imputarle al señor Gómez el homicidio de Daiana Aramanino y el marco jurídico legal es el de homicidio agravado por la relación de pareja y por la condición de mujer", enfatizó ayer el fiscal Luis Schiappa Pietra en el alegato de apertura de un debate que, a diferencia de otros casos similares, no es acompañado por colectivos sociales u organizaciones que repudian la violencia machista.

"Se suicidó"

Armanino, de 23 años y madre de tres niños de 4, 5 y 6 años (de una anterior relación), murió el 12 de septiembre de 2016 dentro de la habitación de la planta alta de una casa ubicada en Roullión al 200, donde luego de quedar viuda había llegado a vivir con Gómez seis meses antes.

El atardecer de ese día una vecina alertó del hecho al 911 y rápidamente llegó a la escena del hecho una comisión de la Policía de Investigaciones (PDI) junto al fiscal Schiappa Pietra. Gómez contó que Daiana se había quitado la vida con un solo disparo que se gatilló en la zona intercostal izquierda, a la altura del seno.

Luego entregó a la policía un revólver calibre 38 envuelto en un trapo blanco. El arma tenía cinco proyectiles intactos en su tambor y una vaina percutada. A simple vista el fiscal olfateó inconsistencias entre ese relato, por las características de la herida, la posición del cuerpo, perspectiva del disparo y que había sido efectuado a cierta distancia.

Además resultó vital el contacto directo del funcionario con los hijos de la víctima. Los niños fueron llevados a la casa de una vecina para resguardarlos de la dramática situación. En esa instancia L., de 5 años, narró con natural inocencia que mientras espiaba detrás de una puerta vio que el hombre le gatillaba a su madre. El fiscal dejó constancia de esa situación al pedirle a un colaborador que grabara la charla que mantuvo con los niños. Con el avance de la pesquisa formalizó judicialmente la medida con una entrevista en cámara Gesell.

"Le hizo pum, pum"

El fiscal retomó en la apertura del juicio esos elementos: "Dos frases se van a escuchar en este debate que nos dejaron perplejos. «Si te llegás a ir te mato, te pego un tiro» y «le hizo pum pum y mi mamá está en el cielo». La primera da cuenta de la circunstancia de violencia que existía en la casa, y la segunda de la terrible mecánica del caso".

Recordó que el arma no fue hallada junto al cuerpo de la víctima, adelantó que una hermana de Daiana dará testimonio de la situación de violencia de género de la que era objeto y que los peritos balísticos expondrán acerca de la poco probable hipótesis del suicidio.

Tradición y embarazo

Finalmente el fiscal hizo una consideración sobre cuestiones sociales arraigadas, la calificación legal, y la pena. "La explicación de por qué mató tiene que ver con una tradición fuertemente violenta y machista de parte del autor del disparo, por creer que la mujer es de él. Cuando Daiana tuvo chances de empezar a salir por sus propios medios, la mató".

Al valorar la pena y la calificación, recordó que contempla la prisión perpetua. "Hay otro condimento trágico: Daiana estaba embarazada de tres meses del imputado. No hay casos donde se merezcan la pena de prisión perpetua, pero si alguno lo merece, es éste. Sin embargo, la peor pena es que los chiquitos se quedaron sin su mamá. Por eso solicitamos que se lo condene a prisión perpetua", solicitó Schiappa Pietra.

El tribunal, integrado por Mónica Lamperti, Gustavo Pérez de Urrechu y Román Lanzón, escuchó atentamente al titular de la acusación y luego dio paso al defensor de Gómez, el abogado penalista Angelo Rossini. El letrado solicitó la absolución por el beneficio de la duda.

Pidió analizar la prueba en su conjunto y que el Tribunal las valore de manera equilibrada. "No se pueden tener certezas por errores de los policías que estuvieron esa noche en la escena. Falta de certezas implica dudas, y la duda, absolución. Las cosas se hicieron mal y eso no puede jugar en contra del imputado", recalcó el defensor. Y además criticó y dijo que intentará poner en evidencia "otras lineas investigativas", que no se valoraron.

Al finalizar la exposición Lamperti autorizó la apertura de la exhibición de pruebas de la Fiscalía. Entonces se convocó como testigo a Margarita Ramona Sosa, la mujer en cuya casa fueron resguardados los tres hijos de Estefanía.

La mujer, tía política del acusado, contó que mientras llegaba a su casa desde el trabajo vio a su cuñada desesperada pidiendo auxilio y le reclamaba que llamara a la policía porque Daiana se había pegado un tiro. Unos minutos más tarde ingresó a la vivienda y subió a la habitación donde estaba la víctima.

"Estaban rezando"

"Estaba tirada en el piso y junto a ella estaban Walter y su papá, que oraban, rezaban. Ella tenía el torso desnudo, con un trapo ensangrentado del lado izquierdo. Ahí no había armas, no la vi.. Pero sí cuando se la entregaron a la policía", respondió ante una pregunta del fiscal.

La testigo recordó también la situación difícil que atravesó cuando observó que los niños quedaron en la calle al minuto del triste episodio. "No sabía qué hacer y los llevamos a casa. Me quedó en la cabeza lo que decía L., que Walter le había pegado un tiro a su mamá".

El fiscal solicitó autorización al Tribunal para que se reprodujera el video con la charla que mantuvo con los niños. En una de las pantallas se observó la charla en ronda del funcionario con los hijos de la víctima sentados en el piso.

Y aunque el audio resultó de dificultosa comprensión (incluso para las partes) en un tramo se alcanzó a escuchar que la niña dijo: "Yo estaba en mi pieza pero los espié. Estaba (por su mamá) con Walter. La puerta estaba cerrada con una silla. Yo vi cuando le tiró un tiro. Hizo así y se desmayó. Gritó, gritó y gritó".

El fiscal solicitó que el video se incorpore como prueba del juicio, y luego el defensor de Gómez contrainterrogó a la testigo. Le preguntó si tenía enemistad con su cliente y solicitó volver a reproducir un tramo del registro. El abogado pretendía que Sosa le respondiera si había escuchado que uno de los nenes había dicho en un primer momento que su madre se había disparado. "No, no escuche", dijo incómoda la mujer.

Testigos

Luego fue el turno de la hija de esa mujer, Alejandra Belén Gómez, quien había llamado a la ambulancia para pedir auxilio. "Los chicos estaba en la calle y los llevamos a casa. L. decía que Walter le había pegado un tiro a su mamá. Estaban asustados, nerviosos", contó la mujer.

Finalmente el policía Edgardo Daniel Ibarra, fotógrafo de la Brigada Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) que el día del hecho relevó la escena, explicó su trabajo mientras se reprodujeron los registros que tomó.

"Tenía un impacto en el lateral izquierdo, a la altura del seno", recordó. El fiscal le preguntó si de acuerdo a su experiencia había visto un caso de suicidio así. "Nunca vi un suicido con un disparo en ese lugar. Generalmente en los suicidios hay ahumamiento en la piel", refirió por el tatuaje que queda en la zona donde se apoya el arma.

El juicio continuará hoy con testigos de la Fiscalía, que tratará de sostener la calificación de homicidio doblemente agravado por la relación de convivencia y por la condición de género,ión de arma de fuego y el pedido de pena de prisión perpetua.

víctima. Estefanía Daiana Armanino tenía 23 años y era madre de tres pequeños que fueron testigos de su crimen.