El crimen de Carlos Gregorio Gaitán fue uno de los últimos de 2013, el año en que estalló la tasa de homicidios dolosos que cerró con 265 casos en el departamento Rosario. Al hombre de 52 años lo balearon por la espalda cuando llegaba a la puerta de su casa de Alsina al 3300 para robarle la moto. Seis años después, un detenido por el ataque comenzó a ser juzgado como partícipe primario, acusado de haber conducido la moto desde la que disparó un menor ya condenado. Un fiscal pidió prisión perpetua y sus abogados dijeron que es inocente.

El último día de 2013, una seguidilla de cuatro asesinatos en un mismo día cerró la escalada de homicidios que signó a aquel año. Gaitán fue asesinado en los primeros minutos del 31 de diciembre, cuando regresaba en moto a su casa de Alsina y Deán Funes. Sostén de una familia numerosa, tenía 52 años. Así lo describió el fiscal Gonzalo Fernández Bussy a seis años de su asesinato en el comienzo del juicio oral y público contra César David Cosenza, de 26 años, quien según indicaron sus defensores lleva cuatro años en prisión preventiva.

El caso que comenzó a investigarse en el viejo sistema penal escrito se debate desde ayer en una sala del Centro de Justicia Penal ante los jueces Mariano Alliau, Juan Andrés Donnola y Hebe Marcogliese.

En motos

"Carlos Gaitán era un trabajador, querido por sus vecinos del barrio San Francisquito. Se levantaba temprano para ir a trabajar y volvía en su moto, una Honda Titán gris donde llevaba sus herramientas de trabajo", recordó el fiscal en sus alegatos de apertura. Según relató, aquella noche Gaitán volvía a su casa en moto por Deán Funes de este a oeste. Detrás de él iba una moto Suzuki AX 100 azul con dos personas. Cuando llegó al cruce con Alsina dobló en contramano hacia su casa. La moto que iba tras él también lo hizo y en ese momento el acompañante le disparó por la espalda. Gaitán avanzó unos metros pero cayó sobre un montículo de tierra justo frente a su casa.

Brian Rojas, que entonces tenía 16 años, fue condenado como el tirador. Según expuso el fiscal en el juicio, el menor levantó la moto de Gaitán y se la llevó a pie. Con su cómplice recorrieron en sentido inverso el camino por el que habían llegado y al notar que había vecinos en la calle, el que iba armado hizo dos balazos al bulto y gritó: "No batan la cana".

La moto tenía un sistema eléctrico por el cual dejaba de funcionar si se alejaba de su dueño, por eso los ladrones debieron descartarla. Fue hallada a unas seis cuadras, en Amazonas al 3100, con el manubrio trabado y una linga en la parte trasera.

Gaitán quedó tendido boca abajo y en minutos la cuadra se llenó de gente. Eran más de 30 personas cuando llegó el primer móvil del Comando Radioeléctrico que, ante la insistencia de los familiares porque la ambulancia demoraba demasiado, llevó a la víctima en la chata policial hasta el Hospital Clemente Alvarez.

Para el fiscal era Cosenza quien manejaba la moto de los asaltantes, por lo que le pidió a los jueces que lo condenen como partícipe primario de un homicidio calificado criminis causa, es decir, cometido para concretar un robo. Los abogados Mariano Scaglia y Hernán Tasada cuestionaron la investigación policial, plantearon que el muchacho es inocente y pidieron la absolución.

Absuelto y condenado

Antes de ser condenado como ejecutor material del crimen Rojas había sido absuelto por la jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena, quien encontró deficiencias en la investigación policial y consideró que pudo haber influencias de los familiares sobre el principal testigo. Pero en 2017 dos jueces de un tribunal de apelación, Carina Lurati y Alfredo Ivaldi Artacho, revocaron el fallo y el joven fue condenado a 13 años de prisión. La sentencia fue cuestionada con un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Triste recuerdo

Hermano de la víctima, Angel Alfredo Gaitán fue uno de los primeros en declarar ayer en el juicio. Jubilado de la policía con 32 años y medio de servicio, contó que esa noche estaba en su casa con su familia cuando una sobrina lo llamó por teléfono conmocionada. "Lo único que pude entender es que lo habían herido a mi hermano", contó, sin contener la emoción. Al llegar a la casa de Carlos, a ocho cuadras de la suya, se encontró con un montón de gente y "todo un descontrol".

La ambulancia no llegaba y ante la desesperación del hijo mayor del herido Angel les pidió a los policías que lo llevaran al Heca en el patrullero. "Les dije que yo me hacía responsable. La impotencia de que no llegue la ambulancia y los mecanismos que demoran las cosas hicieron que mi hermano se muriera. Estaba tirado boca abajo. Para mí tenía vida todavía. Pero no llegó", dijo sobre la muerte de Carlos por una hemorragia masiva de tórax.

"Por mi trabajo —dijo secándose las lágrimas— creí estar preparado. Pero en ese momento me impactó verlo casi sin vida. Era una mezcla de sensaciones. Odio, impotencia, ganas de vengarme. Yo conozco la palabra del Señor y luchaba contra todo eso. Me obligué a perdonarlos a quienes lo mataron y eso me costó el enojo de toda mi familia", expresó el ex policía, que confió haberle recomendado a su sobrino que animara a declarar en la causa a los vecinos que pudieran aportar datos.

"En 32 años no vi que la Justicia fuera pronta, que fuera eficaz, y eso es lo que le decía a mi sobrino, «no esperes mucho»", dijo antes de dejar la sala, al remarcar el tiempo transcurrido desde el hecho, y les pidió a los jueces que dicten una condena.