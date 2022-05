Piden la absolución de un agente del Comando Radioeléctrico condenado por matar a una pareja

“Queremos que la Justicia absuelva a Luciano (Nocelli) porque él , como policía, no dudó un segundo en arriesgar su vida para salvar a una ciudadana que estaba siendo atacada violentamente por dos delincuentes” . El pedido lo hizo Cecilia Nocelli, tía del agente del Comando Radioeléctrico que el pasado mes de abril fue condenado a 25 años de prisión por el doble homicidio de Jimena Daiana Gramajo y Maximiliano Rosasco, ocurrido en mayo de 2019 minutos después que el hombre intentara cometer un asalto a mano armada en la esquina de Buenos Aires y 27 de Febrero.

Asimismo, la mujer explicó que en el marco del juicio oral y público en el cual Nocelli fue condenado en primera instancia, el fiscal “sólo se limitó a exhibir como prueba un video que muestra el final de una escena que empezó mucho antes, cuando la mujer que era víctima de un asalto era golpeada por los ladrones”. Y resaltó que no se tuvieron en cuenta pericias importantes que “demuestran que las cuatro balas extraídas del cuerpo del delincuente no se corresponden con el arma de Luciano”.

policía.mp4

En ese sentido, Cecilia dijo que “la primera pericia la hizo la propia policía de Rosario y recién un año y medio más tarde esas balas fueron enviadas a Gendarmería Nacional para un nuevo peritaje en el cual se hallaron restos hemáticos en uno de los proyectiles, lo que demuestra que lo hecho en esta ciudad fue mal realizado. No conforme con ello después hubo una pericia de la Policía Federal que coincide con la de Gendarmería. En ambas queda claro que las balas no pertenecían al arma de Luciano, pero eso en el juicio no se tuvo en cuenta”.

“¿Hasta cuándo se puede defender alguien que es apuntado a la cabeza por un delincuente?”, se preguntó Cecilia. Y agregó que “el asaltante nunca dejó el arma y Nocelli nunca acribilló a nadie, sólo defendió a una víctima de dos ladrones que salieron decididos a matar. Pero para los fiscales es muy fácil acusar desde atrás de un escritorio porque ellos no están en las calles de una ciudad violenta poniendo en juego sus vidas y con un fallo como éste lo único que se logra es decirle a los policías, que cobran un sueldo miserable, que no actúen ante el delito porque sino van a terminar presos y condenados”.

Video de la balacera en 27 de Febrero y Buenos Aires

La condena fue dictada por los jueces Carlos Leiva, Mariano Aliau y Román Lanzón tras la acusación que llevaron adelante los fiscales Adrián Spelta y Gastón Avila, quienes habían pedido la pena de prisión perpetua para Nocelli, de 34 años, como autor de un doble homicidio cometido en abuso de la función policial. Los magistrados, sin embargo, no encontraron fundado ese encuadre y advirtieron que el accionar de Nocelli, sobre el final de la secuencia, no estuvo agravado por la legítima defensa sino por el uso de arma de fuego.