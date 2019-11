Era un sábado a la tarde. Jorge Fernández llegó de trabajar y se puso a lavar la ropa de fútbol de su hijo Fabricio para una ocasión especial: al día siguiente, el chico de 17 años debutaba en primera división como arquero del club Sarmiento. En eso estaba cuando escuchó la ráfaga de disparos que acribillaron al adolescente mientras jugaba a las bolitas en la cuadra de su casa. "Pensé que era un sueño, una pesadilla, ahí se terminó todo para mí. Mataron a una familia, yo estoy muerto", dijo ayer llorando ante el tribunal que comenzó a juzgar el caso. Los acusados son Carolina Gordillo y su pareja, Gonzalo Guzmán, para quienes la fiscal Marisol Fabbro pidió 20 y 25 años de prisión respectivamente como coautores del asesinato.

De aquel triste 9 de abril de 2016 hablaron ayer Jorge Fernández, un albañil de 45 años, y su esposa, Andrea Santos, una ama de casa de 44. Los dos son querellantes en la causa penal por la muerte de su hijo. El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) los acompaña en el proceso y además los asistió cuando debieron abandonar su casa de Tablada, recomenzar sus vidas en otro barrio y anotar a su hijo de 11 años en otra escuela ante las constantes amenazas recibidas tras el crimen de Fabricio. Un chico al que confundieron cuando estaba buscando una bolita caída en una zanja.

Un sueño destruido

Fabricio Fernández vivía con sus padres, su abuela y sus dos hermanos. Era el hijo del medio. Iba a la Escuela de Enseñanza Media Nº 435 Luis María Drago, de Buenos Aires al 5300, y era arquero de la 6ª división del Club Sarmiento, en la zona sur. Iba a debutar en primera al día siguiente. Desde un primer momento quedó claro que no era el blanco del ataque. Sus padres recordaron ayer que ese año estudió duro para no llevarse materias porque soñaba con concretar su viaje de estudios.

La familia vivía en una casa de pasillo de Garibaldi 265. Su padre, pensionado y albañil, volvió esa tarde de trabajar y encontró a todos durmiendo la siesta. Le había pedido un día antes a Fabricio que lavara la ropa de fútbol, pero seguía sucia en un rincón. Como le dio pena despertarlo se ocupó él. "Papi, gracias. Perdoname que no lo hice", le dijo el chico cuando despertó.

Al rato le pidió permiso al papá para ir a jugar a las bolitas a la casa de Lautaro, un amigo de 15 años que vivía enfrente. Prometió que volvería enseguida para tomar unos mates. Salió y los tiros sonaron casi al instante. "Sentí un montón de disparos y grité porque hacía segundos que Fabricio había salido atrás mío", recordó Fernández ante los jueces Juan Carlos Curto, José Luis Suárez y Rafael Coria. Luego relató conmocionado la misma secuencia vista por los testigos del ataque.

Sin piedad

A las 17.30 de ese día, los chicos estaban jugando a las bolitas en un patio delantero. En un momento se les escapó una bolita a la calle y Fabricio salió a buscarla. La fiscal dijo que entonces se detuvo frente a él un Renault Sandero rojo del que bajó Carolina con una pistola calibre 380 en la mano derecha y encaró al adolescente. Estaba agachado, de espaldas. "Así que vos sos el que le gusta tirar tiros", lo increpó. "No, esperá, estás confundida. Yo no tiro tiros. Yo soy el Fabri", contestó el chico mientras se sacaba la gorrita. "Yo soy el Fabri", repitió.

La mujer le efectuó dos disparos que lo arrojaron al piso. Enseguida salió de un pasillo de la cuadra Guzmán, también con un arma en la mano, en su caso un revólver calibre 3.80. "Así que lo encontraste", le dijo a su pareja y le descerrajó al chico otros cinco tiros cuando el chico ya estaba en el piso. Los atacantes escaparon en el auto. Los acompañaban la madre de "Peloncho" y dos nenas que presenciaron el crimen.

Herido en el tórax y el brazo derecho, Fabricio fue trasladado primero al Hospital Roque Sáenz Peña y luego al Heca, donde murió a las 21.45 por una hemorragia. "Nunca pensé que iba a ver a mi hijo en ese estado. No se lo deseo a nadie. Era como cuando a uno le pegan una piña en el estómago. No le salían las palabras. Yo le preguntaba: «Fabri, ¿qué pasa hijo?» Y le empezó a salir sangre por la boca. Fue terrible para mí porque no le encontraba explicación a nada. Pedía ayuda, lo abrazaba, no tenía fuerzas para levantarlo porque era más pesado que yo", recordó Fernández padre, llorando como un niño.

Investigador a la fuerza

"Era un chico excelente. No tenía problemas con nadie. Era especial conmigo. Yo lo llevaba a la escuela, lo llevaba al médico, lo iba a buscar a la escuela y a él le daba vergüenza. Con una criatura así no te podés confundir nunca", lo recordó el hombre, quien tuvo una activa participación en la investigación y la búsqueda de la pareja, dos vecinos suyos con los que no tenía trato y a quienes los testigos señalaron por el crimen. "El día que sepulté a mi hijo lo decidí. Todos los días iba al cementerio y de ahí arrancaba a investigar", contó.

Recolectaba teléfonos y datos que él mismo aportaba a la policía sobre el posible paradero de la pareja y se reunió con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro cuando comenzó a sospechar que alguien alertaba a los fugitivos. Tras una investigación que incluyó escuchas telefónicas y pericias informáticas, la mujer de 31 años fue detenida en mayo de 2017 cuando fue a la Maternidad Martin a realizarce un control por embarazo. Ayer acudió a la audiencia con su pequeña hija en brazos. A los dos meses, a comienzos de junio, fue arrestado "Peloncho" Guzmán, de 32 años. Fue luego de allanamientos realizados en Grandoli al 3800 y Ayacucho al 4100 en los que se incautaron ocho teléfonos celulares y se abrió una causa federal por el secuestro de drogas.

La defensora de ambos, María del Carmen Varela, dijo ayer que si bien estuvieron un año prófugos, "las pericias balísticas van a determinar que no hay responsabilidad" de ellos en el hecho y cuestionó las penas requeridas por ser "muy elevadas". Los abogados querellantes del CAJ Valentín Hereñú y Jorge Haurigot pidieron dos años más de pena para Gordillo, es decir 22 años, y al igual que la fiscal solicitaron 25 años para Guzmán más la declaración de reincidencia por una condena previa.

Una hipótesis

En algún momento se evaluó en la causa que los atacantes buscaban al hermano mayor de Fabricio para vengar un tiroteo a su vivienda. Este joven de 24 años declaró después que sus padres y dijo que en aquel momento se relacionaba con seis chicos del barrio de los que se distanció tiempo después, cuando comenzó entre ellos una disputa con "tiroteos, se prendían fuego la casa, se querían echar del barrio". Pero negó participar de esos conflictos. "Yo trabajaba y estudiaba", indicó.

Los abogados querellantes dijeron que saber por qué le tiraron a Fabricio "es una duda que atormenta a la familia desde hace tres años" y advirtieron que es probable que esa duda continúe tras el debate, "pero no habrá ninguna duda de que fueron Gordillo y Guzmán".

De la felicidad a vivir con miedo

"Jamás en mi vida me imaginé que me iban a arrebatar lo que yo más quería. Se levantaba a las 7 de la mañana, jugaba a la pelota, estaba de novio, tenía la ilusión de irse de viaje de estudios, tenía una felicidad bárbara", dijo la madre de Fabricio al declarar en el juicio. "Nos amenazan y no se dan cuenta de que nuestra vida es un infierno —agregó—. Estamos destrozados. Mi hijo murió sin haberle hecho nada a nadie y tenemos que vivir con miedo. Era un chico sonriente que amaba la vida".