Perpetua por asesinar a su pareja de dos balazos

Fernando Ezequiel Oyola, de 26 años, fue condenado ayer a cadena perpetua por el homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el vínculo del que resultó víctima quien era su pareja, Jésica Ronsoni, ocurrido la madrugada del 9 de octubre de 2017 en la ciudad de Santa Fe. Como la pena se acordó en un juicio abreviado tanto el abogado que representa a los padres de la víctima como la fiscal acordaron no incorporar la figura de femicidio ya que "si íbamos a juicio oral la pena iba a ser la misma, no variaría por la calificación legal".

Oyola y Ronsoni estaban en pareja y en el marco de una pelea la joven recibió dos disparos a corta distancia. Durante la investigación quedó al desnudo que el hombre pretendió montar una escena al argumentar que habían sido víctimas de un asalto y que al momento del crimen él se encontraba desmayado. Sin embargo, el examen médico realizado al condenado tras el suceso indicaron que las lesiones que tenían fueron autoprovocadas, por lo que se sospechó que el mismo Oyola se las realizó tras ejecutar a la chica.

Por entonces Jésica comenzaba a hacer carrera en la docencia y fue recordada en múltiples marchas de mujeres que reclaman para que la violencia de género sea prevenida, evitada y sancionada.

Reacciones

"Fue muy difícil. Son dos años de lucha y llegamos a este momento. Quiero agradecer a toda la gente, a mi abogado, a Amsafé, a las madres de los chicos a los que mi hija les daba clase y pedirle a la Justicia ahora que él no salga nunca más de la cárcel. Firmó el juicio abreviado con la prisión perpetua. Estamos conformes con la sentencia. Lo único que le pedimos a los jueces es que no empiecen con eso de las salidas transitorias. Porque él a mi hija la mandó a un cementerio. Es un pequeño alivio porque la parte penal se terminó, pero lo otro no", aseguró Hugo Ronsoni tras conocer el fallo que mandó a la cárcel al asesino de su hija.

En ese marco, Sebastián Oroño, abogado de los padres de Jésica, explicó que la condena es "a prisión perpetua, es decir que a partir de los 30 años de encierro está la posibilidad de que pida los beneficios que otorga la ley de Ejecución Penal, aunque los mismos serán evaluados en aquel momento por el juez".

Pero aclaró que como querellantes, los padres de Jésica "estarán al tanto de cada paso que se de en el cumplimiento de la pena y haremos una intervención oportunamente en las audiencias que se dispongan en relación a los beneficios penitenciarios que pueda llegar a pedir el imputado".