Una familia fue víctima de un violento robo en su casa de Soldini. Al menos tres delincuentes ingresaron anoche al domicilio, los ataron, los encerraron en una habitación, y les robaron un auto, televisores, celulares, ropa, computadores y los amenazaron de muerte.

"Nos pedían dólares, oro, dinero, y yo no tengo nada, me decían que iban a matar a uno de mis hijos si no les daba algo, fue una pesadilla", contó Graciela en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.

La mujer lamentó el mal momento que vivieron que los dejó con mucho miedo y dijo que lo más imperioso para ellos es recuperar las dos computadoras con datos clave de su profesión como contadora.

Está mal lo que digo, pero si estos muchachos me la quieren devolver, se las compro, los perdono

"Los perdono, pero que me devuelvan las notebooks. Está mal lo que digo, pero si estos muchachos me la quieren devolver, se las compro, los perdono. Lo peor es que me quedé sin mi elemento de trabajo, mi fuente de vida, vivo de mi laburo", relató la víctima que junto a su esposo tiene un estudio contable en Soldini.

"Fuimos por la parte de atrás de la casa que tiene un jardín, entramos con el auto hasta la puerta de la cocina, se usa eso en los pueblos. En ese momento ingresaron tres encapuchados, pensaba que eran mis hijos que me estaban haciendo una broma, y les decía 'chicos que hacen'", contó entre lágrimas.

"Nos metieron adentro, nos encerraron a todos en la pieza de mis hijos, nos tiraron al piso, nos ataron las manos, después vinieron dos más, eran como cinco, fue una pesadilla, no duró más de 15 minutos, no les vi la cara, de los nervios que tenía miraba hacia el piso, nos pedían dólares y oro 'no tengo nada de todo eso, te juro'", relató angustiada.

"Estaban muy nerviosos y yo les decía que no tenía nada, me pegaron una cachetada cuando estaba en el piso, revolvieron todo, no nos pegaron patadas por ejemplo, cuando se van tardamos un rato en levantarnos, en poder desatarnos", siguió.

Luego de eso llamaron a la policía. "Habían pasado 15 minutos y no habían venido, mi marido llamó de nuevo, parece que hay un sólo móvil en Soldini, y el fiscal lo había mandado a llevar un papel de un trámite administrativo a Rosario por algo de un muerto, y entonces dejaron al pueblo sin móvil", reveló.

"Me pregunto las autoridades de Soldini donde están, la seguridad, en 15 días hubo cuatro robos acá en Soldini, alguien está dando datos pero falsos porque no teníamos nada, además del momento que vivimos horrible, alguien nos tiene que cuidar", cerró para concluir: "Lo único que sé hacer es trabajar, ahora nos desordenaron la vida, me da miedo salir a la calle".