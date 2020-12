"Pensé que estaban muertos", la frase que le dijo el testigo de una balacera a las víctimas

El ataque fue demencial. "Tengo al menos cinco tiros en el auto, tres a nivel de la puerta y otros dos más adelante", contó De Paolo en el programa "El primero de la mañana", por LT8. Lo único que atinó a hacer en ese momento fue agacharse, y su mujer hizo lo mismo. Por eso el vecino que presenció la escena pensó que los habían asesinado.

Aunque algo parco, De Paolo dejó en claro el dramatismo del momento que le tocó vivir junto a su pareja. "En ese momento no alcancé a pensar en nada, sólo me agaché", contó. Y dijo que no tiene ninguna conjetura sobre las razones por las que lo atacaron. "Laburamos todo el día, no estamos en nada turbio", dijo. El conductor del programa, Guillermo Zysman, quiso saber si tal vez confundieron su auto con otro. De Paolo confesó que no lo sabía, pero no lo descartó: "En el barrio hay varios iguales", dijo.

Después narró los momentos posteriores al ataque. Contó que cuando el auto en el que se desplazaban los atacantes huyó hacia una villa cercana él comenzó a tocarse para ver si estaba herido. Así descubrió una pequeña herida en un brazo, sin importancia, y sangre detrás de su oreja. Luego hizo lo mismo con su mujer, quien estaba ilesa. Fue entonces cuando el testigo se acercó y le dijo que al no verlos porque se habían agachado pensó que estaban muertos. "Fue un segundo, pero por suerte estamos bien", agradeció. Y reconoció: "Ahora nos quedamos con el cagazo por lo que pasó y será difícil salir a la calle".