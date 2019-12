Penitenciario implicado en una fuga quedó libre

Uno de los dos agentes del Servicio Penitenciario imputados por favorecimiento doloso de la evasión de Ariel Sebastián "Teletubi" Acosta del Centro de Justicia Penal (CJP), el pasado viernes 20, recuperó la libertad luego de que la investigación determinara que no tuvo vinculación con el escape del aún prófugo. No obstante, el guardiacárcel Oscar Iván O. seguirá vinculado a la causa aunque todo apunta a que su accionar de dejar una puerta sin llave no fue premeditado. En tanto, su colega Damián F. continúa preso como principal imputado.

Entre las medidas ordenadas por el fiscal Matías Edery para buscar las responsabilidades por la fuga de "Teletubi", el guardiacárcel Oscar O. fue ubicado como el último guardia que atravesó una puerta interna de la sala 2, la misma que atravesó el preso en su camino desde una celda del subsuelo hacia la calle y que por protocolo debía estar con llave.

"Se tomaron más de 10 testimonios a personal del CJP que dan cuenta de que la puerta que va desde la escalera que conecta los pasillos internos con las salas de audiencias estaban siempre abiertas, por lo que no hay elementos concretos para sostener la prisión preventiva", explicaron fuentes judiciales. Además, la Fiscalía detalló que del peritaje del celular del guardiacárcel "no surge vinculación con el hecho", si bien seguirá ligado al caso.

A Oscar Iván O. le imputaron dejar sin llave la puerta por la que ingresan los detenidos a las salas de audiencia. Dijeron que fue el último en traspasar esa puerta y no ponerle llave. Sin embargo la evidencia apunta a que las puertas abiertas eran la regla y no la excepción en el recorrido desde el subsuelo a las salas judiciales.

El uniformado relató que ese día había más o menos 90 audiencias y 12 operadores a cargo de la custodia y el traslado de detenidos, y que se enteró de la fuga cuando bajó a un interno y le dijo a un compañero que había que llevarlo al forense. Entonces vino el encargado y le dijo que "Teletubi" Acosta se había ido.

El otro penitenciario, Damián F., se encuentra más comprometido y sigue preso. Está acusado de haber abierto la celda 11 del pabellón B donde estaba encerrado "Teletubi" mientras esperaba la audiencia en la que iba a firmar en un juicio abreviado una condena a 13 años de prisión junto a Brian Ismael "Pocha" Sánchez por el crimen del almacenero Sergio Cecchini, cometido en febrero de 2017 en Sánchez de Thompson 55 bis.

Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del CJP, el penitenciario Damián F. llegó con otro preso al subsuelo del edificio, puso la llave en la celda 11 y la hizo girar. Luego fue a la celda de al lado, dejó al interno y se retiró dejando el camino abierto para que "Teletubi" accediera a las salas de audiencias, bajara desde el primer piso por la escalera que da a calle Sarmiento, se subiera a un taxi y se fuera entre medio de policías, empleados, fiscales y público en general.