Patovica condenado por crimen dentro de un boliche de Gálvez

Asimismo, el tribunal santafesino no hizo lugar al pedido de invalidez del juicio que habían solicitado los abogados de uno de los acusados y rechazó un planteo promovido por las defensas de los cuatro hombres juzgados para que se declare inválido y nulo el alegato de clausura y la acusación del querellante.

“La fuerza aplicada sobre el cuerpo de Arri, en particular la «llave» practicada con ambos brazos por el acusado Juan Pablo Rivero sobre el cuello con la colaboración del resto, produjo un mecanismo de asfixia por compresión, lo que le produjo el fallecimiento” de la víctima, sostuvo la fiscalía a partir del informe de la autopsia.

“Esperaremos los fundamentos del tribunal para considerar en profundidad los motivos que dieron sustento a esta decisión final”, sostuvo el fiscal Martín Torres, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) junto al fiscal Gonzalo Iglesias en el debate oral. “Luego de estudiar esos fundamentos, resolveremos los pasos a seguir”, dijo en cuanto a una posible apelación por las absoluciones resueltas.

El fiscal señaló que “veremos qué tuvieron en cuenta los magistrados en relación a la pretensión punitiva de nuestra acusación” y agregó que se “analizará por qué se condenó solo a una persona y en los términos en los que se lo hizo, y los motivos por los cuales fueron absueltos los otros tres hombres que fueron juzgados”.

En relación al hombre condenado, el fiscal Torres dijo que “trabajaba como personal de seguridad del boliche en el que fue cometido el homicidio de Arri y tuvo un rol esencial en la comisión del delito”; e hizo hincapié en que “tal como lo habíamos planteado en la acusación, los jueces entendieron que fue el autor del hecho”.

Consultado acerca de la pena ordenada para Rivero, el fiscal reiteró que “seremos prudentes y aguardaremos los fundamentos de la resolución para ver en base a qué pautas los jueces fallaron como lo hicieron”.

La madrugada del 24 de septiembre de 2017 Emiliano Arri fue a bailar al boliche On Club de Gálvez. Alrededor de las cuatro de la madrugada encargados de seguridad del local lo abordaron y redujeron ya que tenía prohibido el ingreso al lugar. No obstante, según la acusación, en vez de sacarlo a la calle lo llevaron a la zona del guardarropas del boliche sujetándolo entre cuatro patovicas de distintas partes del cuerpo. Una vez en la habitación interna del boliche, Rivero lo tomó del cuello con fuerza mientras sus compañeros continuaban sosteniéndolo de las extremidades para que no se escapara. Pero en esa maniobra violenta Arri dejó de respirar por asfixia. Cuando notaron que lo habían matado intentaron reanimarlo, pero ya era tarde.

En una de las tantas movilizaciones realizadas por la familia de Emiliano, sus allegados contaron que el sábado 23 de septiembre de 2017 el muchacho salió a cenar con unos amigos y luego todos juntos fueron al boliche. “Mi hermano tenía problemas con uno de los seguridad, no tenía que haber ido. Pero los amigos le insistieron y fueron igual”, recordó Juan Pablo Arri entonces. Y aclaró que “cuando Emiliano salía del baño lo agarraron. Por encontes en el boliche se sabía que si te llevaban adelante, te sacaban; pero si iban para la zona de los vestidores, te pegaban. Era cuestión de tiempo hasta que le pegaran mal a alguien”.