Una mujer que cursa su octavo mes de embarazo fue goleada en la panza por un delincuente que, junto a una cómplice, la interceptaron a la salida de un banco para robarle.

El hecho se registró cuando Ayelén C. salía de la sucursal del Banco Nación, ubicada en 7 de Marzo y Libertad, en Santo Tomé, junto a su pequeña hija cuando a los pocos metros se dio cuenta de que una pareja en moto se acercaba.

"Me asusté mucho porque en el momento en que ella me pega yo no sentía que mi bebé se movía. Cuando me calmé después de media hora ya sentí los movimientos".

Temiendo que su hija cruzara sola la calle, la mujer fue sorprendida por por la mujer que iba de acompañante en la moto, quien la amenazó y le pidió la cartera.

En declaraciones radiales, la mujer contó que cuando la delincuente se bajó de la moto le pidió la cartera pero aclaró que ella llevaba un monedero. "Yo le dije 'andá a laburar', y cuando le dije eso me agarró, me tiró al suelo y me pegó una patada en la panza. Tuvo toda la intención de hacerme daño, con la patada me sacó el aire, yo me agarré la panza y le di el monedero".