Para un perito, un policía acusado está simulando

Un psiquiatra de parte que intervino en la evaluación al policía Alejandro Bustos, el principal acusado de matar a Emanuel Medina y David Campos en un caso de gatillo fácil, consideró que el efectivo "está tratando de usar sus antecedentes médicos para conseguir una atenuación de la pena". El perito Oscar Aníbal Pellegrini, ex director de la colonia psiquiátrica de Oliveros y representante de las familias querellantes, consideró que el uniformado incurrió en la "clásica simulación o sobresimulación para conseguir beneficios personales". Esas conclusiones volcó al declarar en la audiencia preliminar al juicio oral, trámite que seguirá hoy a las 14.

En esta instancia se debate si Bustos era capaz de comprender sus actos al momento de la demencial balacera al auto en el que Medina, de 32 años, y Campos, de 28, huían de una persecución policial por zona sur el 23 de junio de 2017. Al llegar al cruce de Cazadores y Callao fueron embestidos de atrás por un móvil, chocaron contra un árbol y fueron rodeados por policías que les dispararon a mansalva sin que ellos se resistieran.

Medina recibió nueve balazos y Campos cinco. Según las pericias siete balas fueron disparadas por Bustos y una por Leonel Emiliano Mendoza. Ambos están acusados de homicidio calificado por abuso de la función policial, que prevé perpetua. Otros 19 efectivos están imputados de encubrimiento, incumplimiento de sus deberes y falsedad ideológica.

Pánico y estrés

Desde el viernes pasado, los 21 policías afrontan la audiencia de organización del juicio. El juez Hernán Postma debe definir si Bustos es imputable y está en condiciones de presenciar el debate. Es que tras dos intentos de suicidio en prisión el policía del Comando Radioeléctrico fue internado en dos veces en una clínica psiquiátrica privada. La pericia de una junta de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia concluyó que, al momento del hecho, actuó con la percepción alterada por un cuadro de estrés postraumático ocasionado años antes por la pérdida de un compañero en un tiroteo.

Los miembros de la junta que declararon el vienes (los psiquiatras Alicia Travesani y Mariano Molina, y el abogado Marcelo Martínez) concluyeron que Bustos actuó bajo un cuadro de pánico y sin control de sus impulsos. Afirmaron que no debía portar un arma, que debió ser cambiado de puesto dos años antes y que no puede afrontar el juicio porque pondría en riesgo su salud.

Estrategia de defensa

Pero las intervenciones de los profesionales de salud mental en el caso no son unívocas. En contraste, una psiquiatra y un psicólogo de la clínica Avenida donde está internado Bustos consideran que puede seguir con el tratamiento en prisión.

Los familiares de las víctimas reclaman que Bustos llegue a juicio. En esa línea se pronunció el perito de parte Pellegrini, con 34 años de trayectoria y quien participó de unas 200 pericias sobre la capacidad de estar en juicio de imputados por delitos de lesa humanidad. "Creo que está montando una estrategia de defensa", respondió a las preguntas de los abogados querellantes Santiago Bereciartúa, Marcia López Martín y Luciana Torres. El psiquiatra presenció las entrevistas de la junta médica cuando reevaluó a Bustos para un segundo informe. "Se presentó orientado témporo espacialmente, lúcido, en actitud de colaboración, con un nivel de sedación que no impidió la entrevista ni menoscabó sus capacidades subjetivas. Hubo dos sesiones en dos días distintos", recordó.

Pellegrini cuestionó la elaboración de algunas preguntas "demasiado estructuradas" y la dinámica con que se aplicaron algunos tests diagnósticos. "En la segunda entrevista no hizo mención a ideas suicidarias, cosa que le fue sugerida por la perito técnica y que obviamente Bustos tomó", precisó el perito, y señaló "contradicciones entre la apariencia sintomática y el cuadro clínico. Esa discordancia, contrastada con otra documental, me da para pensar que hubo un actitud de sobresimulación".

"Hay un uso médico que busca un beneficio de la situación procesal", dijo el psiquiatra, y consideró que en otras ocasiones Bustos habría acudido a este recurso para obtener una jubilación o la restitución del arma. "Si uno mira los antecedentes, siempre se corresponden con alguna situación. Hay una discordancia grande con lo que relata, intenta victimizarse. Aduce una estrategia de relato que tiene más que ver con la defensa que con un cuadro clínico. Creo que el informe de la junta especial es sesgado porque no describe de la documental que contradice a Bustos".

"Del momento del hecho —agregó— tiene un recuerdo perfecto, con lujo de detalles. Tiene buena capacidad de memoria. Del instante donde las cosas suceden él aduce haber tenido un problema clínico. Creo que eso es indemostrable pero además inverosímil. El dice que cierra los ojos y dispara automáticamente pero se queda con dos proyectiles en el cargador. En algún momento pudo detener la impulsividad. Su relato lo contradice".

Para el psiquiatra, de ese relato del imputado "no se desprende que haya tenido ningún tipo de conmoción. El dice haber escuchado disparos y haber respondido a disparos. El intento me parece que es el de atribuir eso a una cuestión alucinatoria, cuando en sus antecedentes (médicos) no hay una sola alucinación y no es el tipo de estructura subjetiva que tenga ese tipo de sintomatología".

En la historia clínica de Bustos, quien hizo tratamientos discontinuos durante 10 años por un cuadro de ansiedad, el psiquiatra detectó crisis de angustia, estados depresivos, episodios de pánico y "vivencias anormales neuróticas". Pero, a su criterio, esto no supone "ningún tipo de impedimento psicojurídico" para su presencia en juicio porque "sabe lo que es un proceso, sabe que tiene que defenderse y tiene las condiciones para hacerlo".

"Creo que él se está defendiendo. Trata de usar sus antecedentes médicos para conseguir una atenuación de la pena. Es la clásica de los casos de simulación o sobresimulación para conseguir beneficios procesales", cerró Pellegrini. La controversia seguirá tratándose hoy con la declaración de dos peritos de parte del fiscal Adrián Spelta, un perito de los defensores Juan Ubiedo y José Luis Giacometti y dos representantes del Servicio Penitenciario.

"Hay un uso médico que busca un beneficio de la situación procesal", concluyó el perito de la querella, Oscar Pellegrini