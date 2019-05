Para la Justicia el ataque a balazos contra un joven en un local bailable de Maipú y Pellegrini puede tener que ver con "algo mayor". Al menos así lo entiende el fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Homicidios Dolosos, luego de la audiencia imputativa de esta tarde por tentativa de homicidio contra los agresores, en la que está investigando si el mencionado ataque contra un joven se lo podría "vincular eventualmente a otras personas, que estarían relacionadas y que el hecho podría estar enmarcado en algo mayor a lo que podemos ver actualmente".

El caso generó una gran conmoción la madrugada del viernes pasado, un joven de 18 años sufrió múltiples heridas al ser atacado a balazos por dos hombres que se movían en moto. El violento ataque se produjo poco antes de las 0.30, en Pellegrini y Maipú cuando la víctima, según las primeras informaciones, se encontraba en la puerta de un boliche.

Embed

La policía consignó que minutos después de ese ataque detuvo a dos sospechosos que se desplazaban en moto a alta velocidad y chocaron contra una camioneta en Paraguay y 27 de Febrero.

En la audiencia de esta tarde, el fiscal solicitó 90 días de prisión preventiva para los acusados por tentativa de homicidio, Alejandro O. y Gastón A., pero el juez José Luis Suárez lo desestimó y le dictó la prisión preventiva por 15 días, tiempo que el fiscal deberá recolectar la evidencia para volver a solicitar la prórroga de la misma.

Leer más: Conmoción en Pellegrini y Maipú por el ataque a balazos a un joven de 18 años

Por su parte, los acusados señalaron que "venían de casar carpincho en un campo de Villa Mugueta" y que justo "pasaban por el lugar".

"El juez dictó la prisión preventiva por 15 días hasta tanto se definan las pericias que están en trámite, como el cotejo balístico entre el material colectado en la escena y el arma secuestrado en el lugar de la colisión, en 27 de Febrero y Paraguay", recalcó el fiscal Moreno, tras la audiencia.

Y respecto al pedido de peritar el celular, sentenció: "podría vinculárselos eventualmente a otras personas, que estarían relacionadas o que el hecho pueda estar enmarcado en algo mayor a lo que podemos ver actualmente". Esto se desprende del hecho de que "no tenemos a la vista ninguna motivación previa entre la víctima y los atacantes" y en función de que "se han dado ataques armados a locales comerciales que explotan la noche, no podemos descartar que nos encontremos en un episodio más de esta saga".

Respecto de qué hayan sido casualidad los disparos hacia el joven, apuntó: "seleccionaron una persona, no sé porque motivo, y decidieron disparar contra él para terminar con su vida. Siete disparos hablan por sí solos".

Además de admitir que Valentín el joven que fue baleado no estaba en condiciones de "prestar declaración", argumentó no estar conforme con el fallo porque "nos coloca en una posición de tener que solicitar en 15 días la prórroga de prisión preventiva, pero esto no quiere decir que es la pena que van a purgar, porque a veces la sociedad entiende que la prisión preventiva es la pena que van a purgar, y en realidad es un tema estrictamente procesal. Ellos están detenidos para evitar que se fuguen o entorpezcan la actividad probatoria. Si al cabo de 15 días tenemos medidas que fortalezcan nuestra posición solicitaremos la prórroga de la prisión preventiva y entiendo que el juez deberá hacer lugar".