Tras la denuncia a Pablo Rago por "abuso sexual con acceso carnal" por un hecho que habría sucedido en el departamento del actor, en 2015, la amiga del actor Gloria Fichera dio detalles de su estado anímico.

"A Pablo lo conozco desde que él tenía siete años y yo diez, y es como un hermano para mí. Yo puedo hablar de cómo es él, no puedo hablar de otra cosa porque no soy jueza ni puedo emitir juicios de valor. Pero sí te puedo decir la clase de persona que es él", comenzó diciendo Fichera en "Confrontados".

Luego, Gloria reveló cuáles fueron sus sensaciones cuando escuchó la denuncia que efectuó Erica Basile: "Primero me asombré, se me escapó un lagrimón. Me quedé helada, fue un balde de agua fría", aseguró. Y aclaró, tajante: "Si es culpable, es aberrante".

Por otro lado, dio a conocer la conversación que mantuvo con Rago: "Pude hablar con él una sola vez. Está muy deprimido, bajoneado, no quiere hablar con nadie. No tiene una vida, no mira tele, está mal. Dice que es todo una locura. Trata de no mirar tele para no escuchar lo que se dice, está muy mal".

Por último, la también colega de Pablo explicó por qué el intérprete optó por llamarse a silencio: "Yo hablo casi todos los días con la mamá, Mimí, que es como una madre para mí. Ella me dice que están todos muy tristes y que todo esto no lo deja para nada bien parado. Está acompañado por su mamá, sus hermanos y su novia. Si él eligió no salir a hablar es porque prefiere dejar todo en manos de su abogado, Fernando Burlando".