Otra mujer perdió sus ahorros en dólares tras una estafa telefónica

Un nuevo engaño telefónico se registró el miércoles al mediodía, esta vez en De Pinedo al 1600, en el barrio Arroyito. Amelia Irene A., de 69 años, recibió la llamada de quienes fingieron ser sus sobrinos y le indicaron que debía entregarle sus ahorros en dólares a un funcionario bancario conocido de la familia que pasaría por su casa para así evitar un posible corralito. Así fue que la mujer entregó 2 mil dólares a un desconocido, quien llegó a la vivienda y con el dinero huyó en un Volkswagen gris.

El ardid en el cual cayó la mujer elevó a 323 casos las estafas telefónicas en 2019, siendo las víctimas en su mayoría personas mayores y solas. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad difundió estadísticas que confirmaron ese número y que contrastan con los producidos en todo 2018, que fueron 280 casos. Es decir que, cuando aún faltan casi cuatro meses para que finalice el año ya se contabilizaron 43 "cuentos del tío" más que el año anterior.

Según expresó en una conferencia de prensa el jefe de la policía provincial, Marcelo Villanúa, "en una localidad del sur provincial se registraron el fin de semana pasado 30 llamadas con el mismo ardid". En la misma rueda con periodistas, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, relacionó esta modalidad delictual con los problemas económicos. En ese sentido señaló que "la actual crisis llevó en los últimos días una corrida cambiaria que puede generar esta forma de robo".

En ese sentido, desde el Ministerio difundieron una serie de consejos para retirar dinero de los bancos de manera segura, tales como no divulgar información sobre día y horario de trámites bancarios; no ir solos; no manipular dinero a la vista; llevar el dinero divido en distintos bolsillos; y al retirarse del banco, prestar atención si se es seguido por algún desconocido, ante lo cual se debe llamar al 911 de inmediato.