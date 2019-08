Operativo contra una organización de narcomenudeo de Villa G. Gálvez

Una banda de narcomenudeo que operaba en la zona sur de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez fue desbaratada ayer en el marco de 29 allanamientos realizados por efectivos antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) . En ese marco fueron demoradas 31 personas que quedaron a disposición del juez federal Marcelo Bailaque y se secuestraron diez autos, nueve motos, más de 50 teléfonos celulares, una pistola Bersa 9 milímetros, alrededor de 90 mil pesos en efectivo y una cantidad de estupefacientes no especificada.

El subdirector de Narcocriminalidad Zona Sur de la PDI, Martín López, sostuvo en conferencia de prensa que la investigación sobre esta banda comenzó en abril del año pasado a raíz de distintas denuncias y aclaró que la organización investigada no tiene, en principio, relación con las bandas conocidas en la zona en el rubro narco. Además indicó que no se estableció por el momento quiénes proveían a la banda, que operaba en la zona sur.

No obstante, extraoficialmente se indicó que los allanamientos giraron en torno presuntos miembros de la banda de Jerry, un transero que se mueve en inmediaciones del barrio Paladini de Villa Gobernador Gálvez desde hace años.

En Rosario y San Lorenzo

Temprano en la mañana de ayer varias dotaciones de policías de TOE, PDI y GOT irrumpieron en 29 domicilios, la mayoría en Villa Gobernador Gálvez pero también en Rosario y San Lorenzo, donde se registraron tres procedimientos. Llamó la atención que los policías que realizaban allanamientos no era de la jurisdicción donde se realizaba el operativo. Por ejemplo, en Cervantes entre el 100 y el 300 de Villa Gobernador Gálvez trabajaron efectivos de PDI de San Javier y GOT de San Lorenzo. En menos de 300 metros cuatro domicilios fueron allanados, entre ellos la vivienda donde mataron a Carancho Flores y a su yerno.

"Esta supo ser una zona picante, pero ahora estaba tranquila", dijo escuetamente un vecino. "No podemos hablar mi amigo. Usted sabe como son las cosas. Ya que me vean hablando con usted es un problema", dijo otro antes de caminar unos metros para no perderse detalles de cómo subían a una patrulla de la GOT a tres personas que sacaron encapuchadas de la que fuera la casa de Carancho Flores.

También hubo allanamientos en las San Lorenzo —Bogado al 800, Araya al 1400 y Márquez al 500— y al extraoficialmente trascendió que también habían sido allanados domicilios en el barrio San Sebastián de Puerto San Martín, así como un campo en Serodino. "La banda vendía droga en puntos fijos así como por delivery", explicó López, y añadió que fueron allanados lugares donde se vendía droga, así como domicilios de personas investigadas.

Los 31 personas demoradas fueron 16 hombres y 15 mujeres que quedaron a disposición de Bailaque, quien en las próximas horas resolverá su situación procesal.

Carancho

Un dato que no pasó desapercibido fue que una de las viviendas allanadas en Cervantes al 300 de Villa Gobernador Gálvez fue el lugar donde vivió Juan Carlos "Carancho" Flores Camino, un presunto transero de Tablada asesinado el 3 de abril de 2018. Cuatro meses antes habían matado en el mismo lugar a su yerno Alberto Menéndez.

Carancho vivió buena parte de su vida en Alem al 4000, donde según los vecinos regenteó una boca de expendio de drogas. Se había mudado un año y medio antes de su muerte a Cervantes al 300, al costado del Acceso Sur, para evitar ser blanco de las balas en la disputa por el liderazgo del territorio entre las huestes de René Ungaro y los Funes (Barrio Parque del Mercado y Tablada) versus Alexis Caminos y "Tuby" Segovia (Barrio Municipal y Tablada). De esa casa ayer se llevaron detenidos a un hombre, que sería hijo de Carancho, y dos mujeres. Una de ellas con una pequeña beba.