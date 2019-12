La defensora pública oficial Rosana Gambacorta defendió a policías acusados de Asuntos Internos. En una consulta de este diario afirmó que el punto central de la causa es que ninguna de las autopsias comprobó la causa de muerte. "Si no tenemos causa de muerte no podemos saber lo que le pasó a Franco Casco. Si no sabemos lo que le pasó no podemos saber si murió solo, si fue en la calle, si le provocaron la muerte, si alguien lo tiró al río. Esto no está determinado. Lo único que encontraron nuevo en la reautopsia eran lesiones en las costillas que databan de 12 a 14 días antemortem. No hay una sola evidencia física que defina la causa de muerte. Es imposible saber lo que pasó por lo tanto no se puede entender que vaya gente a juicio por la muerte de una persona que no sabemos qué le pasó".