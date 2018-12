Los atentados a tiros contra los edificios más importantes del Poder Judicial santafesino en Rosario generaron dispares reacciones de repudio. Desde la escasa trascendencia que le asignó el gobernador Miguel Lifschitz hasta la gran preocupación demostrada por el titular del Colegio de Magistrados, Gustavo Salvador, las críticas formuladas por el titular de la Corte Suprema de Justicia Julio Gutiérrez y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien afirmó que "no quedarán impunes".

También la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich caracterizó los atentados como una respuesta mafiosa a la labor del Estado contra organizaciones criminales. Cada uno desde su punto de vista, todos aportaron al rebote de los ataques que consideran un intento por condicionar al Poder Judicial.

Uno de los primeros en sentar ayer su posición fue Lifschitz. "No le asigno demasiada trascendencia, fue una moto que circuló a la madrugada. Seguramente son reacciones desesperadas de grupos que están siendo combatidos por las fuerzas de seguridad y por la Justicia penal", dijo el gobernador a la radio capitalina LT9. En esa línea, si bien deslizó la reciente condena de la Justicia federal a parte de Los Monos como posible móvil, señaló que "no es el único grupo que está siendo combatido, todos los grupos que operaban en la provincia fueron desarticulados".

"No negociamos —agregó Lifschitz—, no acordamos nada y no buscamos equilibrio con las organizaciones delictivas y el delito, sino que lo combatimos hasta el final".

Grave

Más preocupado se mostró el magistrado Gustavo Salvador. "No se puede naturalizar que estemos en presencia de personas que intenten condicionar la actividad del Poder Judicial", dijo ayer al mediodía en conferencia de prensa, asombrado por "el desparpajo con el que están actuando" los agresores. "Esperamos que se pueda identificar a los autores con los medios predispuestos de captación de imágenes ante la carencia de una custodia externa que hubiera podido aprehender a estas personas o individualizar firmemente a los autores de los ataques".

Salvador consideró que "la provincia tiene la responsabilidad de esclarecer este caso, y esperemos que esté a la altura". Y consideró que "la gravedad de estos hechos es que no fueron dirigidos contra magistrados individualizados, sino contra una institución. Pero estamos convencidos de que no se puede permitir que con estos hechos se pretenda condicionar a la Justicia".

"Nosotros comprometemos nuestro esfuerzo para colaborar en todo lo que sea necesario y abocarnos a nuestra tarea, que es administrar Justicia independientemente de que estos hechos se sucedan".

En esa misma línea se expresó el presidente de la Corte, quien pidió una investigación profunda. "Es un mensaje más contra la Justicia, que tiene relación con las condenas ejemplares que vienen dictando los jueces sobre los integrantes de Los Monos", dijo Gutiérrez, que describió los atentados como "reacciones" de los grupos investigados por la Justicia. "Es una situación grave, pero los jueces han demostrado que siguen trabajando y han impuesto, aún en casos resonantes, sanciones".

Gutiérrez también se quejó de las medidas de seguridad asignadas a los edificios atacados. "Lamentablemente la custodia estaba adentro y no había nadie afuera que pudiera haber observado el accionar. Estas son medidas que venimos reclamando hace tiempo", criticó.

Pérdida de poder

Al respecto, Pullaro pareció responder esas críticas alegando que en la ciudad se establecieron guardias diurnas y nocturnas, además de 90 custodias fijas, pero "las filmaciones muestran que los ataques se realizaron en nueve segundos".

Más allá de esa cuestión, el ministro apuntó contra "grupos criminales que fueron perdiendo espacio y poder, que antes controlaban el territorio y ahora están detenidos y juzgados. Además estamos yendo sobre los bienes, los hemos acorralado y hay 76 bandas desarticuladas con sus miembros detenidos". Sin embargo, no afirmó que fueran Los Monos los responsables de estos nuevos ataques.

Quien sí lo hizo fue la ministra Bullrich, a través de su cuenta de twitter. "El ataque a la sede judicial de Rosario es una respuesta a las condenas ejemplares que recibieron los líderes de Los Monos. Vamos a seguir a fondo contra todas las mafias de narcotraficantes. No podrán imponer el orden mafioso. Lo seguiremos enfrentando con coraje, día a día", sostuvo la funcionaria.

"Sabemos que estos hechos (aseguró) ocurren a raíz del fuerte trabajo coordinado que venimos llevando entre el gobierno nacional y Santa Fe. Al darles pelea a estas bandas criminales de manera unificada y luego de haberlas puesto a disposición de la Justicia y terminar con condenas ejemplares, los delincuentes arremeten con violencia para mandar un mensaje mafioso que de ninguna manera vamos a tolerar. El orden democrático se impone al orden mafioso y seguiremos con coraje esta batalla para llevar tranquilidad a los rosarinos y a toda Santa Fe".