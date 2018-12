Nair tuvo una vida tan corta como sufrida y eso la hizo solidaria

"Nair tuvo una vida muy sufrida por su padre y la relación que él tenía hacia mí", describió Analía, mamá de Nair Riquelme. "Llegué a este barrio (Ciudad Oculta) hace 16 años escapando del padre de Nair, del que me separé. Mi hija me contaba que, aunque ella era muy chiquita, recordaba cuando el papá me pegaba y me amenazaba. Cuando me hacía dormir bajo la lluvia para que mis hijos durmieran bajo techo. El me decía: «Si vos querés que tus hijos duerman bajo techo, vos dormís afuera». Ella con el tiempo lo perdonó. Cuando él vino al velorio lo perdoné por su memoria. Y lo dejé estar", contó con frialdad Analía, que tiene 38 años.

Los sufrimientos

"Tuve diez hijos. Uno lo perdí en 2009 y Nair sufrió mucho por esa pérdida. Ella era una nena muy rebelde, pero de grande se convirtió en una muchacha de gran corazón", dice sobre su hija, que sólo tenía 20 años. "Conmigo chocaba mucho, pero jamás me faltó el mensajito en el que me decía: «Perdoname mami. Te amo». Era tan linda como loca. Siempre trataba de estar bien arreglada y todo el tiempo me decía: «Mami, arreglate». Si me viera hoy seguro que me retaría", contó Analía, sentada en un banquito en el patio de tierra apisonada que antecede a su humilde casa.

"Nair no quería tener hijos. Me decía que no quería que sufrieran", rememoró. "Era una chica que a pesar de su edad era muy solidaria. Además de colaborar con la organización Manos Solidarias, este año armó un festejo del Día del Niño para los chicos del barrio". Analía también recordó que Nair le decía: "Quiero terminar la escuela porque quiero un buen futuro. Este año terminé séptimo grado. Ella quería que termináramos la secundaria juntas, pero ya no lo voy a hacer porque Nair no está", dijo Analía.

Nair Riquelme fue velada en su casa teniendo como telón de fondo la pobreza de Ciudad Oculta, un lugar de casas humildes que está mutando de asentamiento a barrio de la mano de las viviendas sociales del Plan Abre. "Hasta que mataron a Nair estaba muy entusiasmada con las viviendas. Pero ahora ya no me quiero ir de mi casa. Acá velé a mi hija. Creo que ella sigue acá", contó Analía.