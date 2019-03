Moreno será llevado de a poco

Aníbal Moreno hoy es una de las sensaciones en el mundo leproso. Su aparición en la selección nacional Sub 20 centró la mirada de muchos y la dirigencia lo tiene en la mira como una de las gratas promesas. Por supuesto que no son pocos los que observan que si logra destacarse en la máxima categoría en un futuro no muy lejano podría cerrar una transferencia "salvadora". Pero la realidad indica que para el cuerpo técnico hoy es una promesa y que tiene buenas condiciones, pero que será llevado de a poco para no cargarlo con muchas responsabilidades. En los pocos minutos que tuvo en cancha desde su debut ante San Martín (SJ) ingresando por la Fiera mostró atrevimiento, aunque "no hay que apresurarlo. Necesita tiempo y, por ende, que vaya sumando minutos sin exigirlo de lleno".

Lamolina será el juez

El árbitro Nicolás Lamolina fue designado para dirigir el choque del próximo sábado, a las 17.10, entre leprosos y tallarines. El partido será televisado por TNT Sports.