Miguel Tessandori fue víctima de un robo a mano armada a 30 metros de su casa

"Me pasó unos días atrás, me encararon con un revólver en la mano, en mi barrio, donde vivo de toda la vida", contó Tessandori a LT8, y siguió: "Me manejé con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo, cuando vi que me apuntaba le dije 'quedate tranquilo y tomá el celular', me pidió la plata, se la di y agarró la moto y se fue porque ya venían vecinos alertados y alterados al ver lo que pasaba".