Mercado: "Ni un elemento de prueba"

Mercado está detenido en la cárcel de Piñero y goza de salidas laborales que cumple en una cochera del microcentro. En octubre habló allí con este diario. "Yo soy inocente y lo saben todos. La fiscal, los jueces, incluso Peyrano que sabe que quien le disparó sigue en la calle. Habría que buscar las razones de su falsa denuncia en el perjuicio económico que le significa el resultado pericial adverso del juicio que tengo contra su consuegra, hecho por el que me condenaron pero que fue apelado y me dará la razón. Por eso es lógico que Peyrano me haya acusado, para devaluar mi posición procesal".

Hace tres semanas los jueces de Cámara Carlos Carbone, Javier Beltramone y Carina Lurati por unanimidad le negaron la razón al señalar que la firma era falsificada.

Mercado dijo que "la fiscal Fabbro, mediante una acción de ilegalidad manifiesta, allanó todas las propiedades de mi familia, secuestró teléfonos y computadoras, se llevaron documental personal, escrituras, poderes. Se relevaron todas las cámaras del centro y casi cinco años después del ataque no hay un elemento de prueba, ni indicio que me coloque en el lugar. Incluso hay un video familiar que me sitúa en un cumpleaños y el posicionamiento de mi celular demuestra que en ese momento estaba en ese agasajo".