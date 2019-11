"Yo lo único que quiero es no ser una mujer más que no está", aseguró Melisa, la joven de 26 años que fue abusado sexualmente en reiteradas oportunidades por el jefe del comando Radioeléctrico de Fray Luis Beltrán, en el departamento San Lorenzo, que era su pareja y que ahora está preso por abuso sexual con acceso carnal contra ella.

Melisa relató en primera persona el calvario que le tocó vivir, en lo que supuestamente era una relación de pareja. "Me obligaba a tener relaciones y llegó a apuntarme con el arma cuando yo decía que no", contó al borde del llanto.

"Fueron un montón de cosas que me aguanté durante muchos años por miedo. Siempre me amenazaba de que a él nadie lo iba a meter preso", agregó.

El jefe del Comando Radioeléctrico de Fray Luis Beltrán, identificado como Fernando N., fue detenido en el marco de esta causa el jueves por la denuncia que realizara su expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas calificadas, dentro de un contexto de violencia de género.

En la audiencia imputativa que se realizó contra Fernando N., la Justicia determinó la prisión preventiva por 90 días por esos hechos, mientras se avanza en la investigación.

El calvario al que fue sometida Melisa es bien visible, no tanto por las secuelas físicas, sino más bien por las emocionales y psicológicas, que incluso la llevaron a pensar en quitarse la vida.

"El manejaba mi vida a su gusto, yo no podía hacer ningún deporte, ni terminar de estudiar. Tampoco podía trabajar por sus celos", argumentó la joven, que con 26 años es 18 años menor que el jefe policial.

"Llegué al punto de querer quitarme la vida. Mis papás me encontraron el lunes acá en mi casa, me llevan al hospital, donde me pusieron sonda y me hicieron un lavaje de estómago. Yo todavía estaba dopada, pero a él no le importó eso, me llevó a una habitación del hospital y me forzó a tener relaciones", contó con una mezcla de indignación, frustración y tristeza.

Melisa enseguida siguió con su desgarrador relato. "Hoy yo tengo muchas ganas de vivir, de hacer un montón de cosas, aunque en muchos momentos me frustró. Pero yo hoy quiero que se haga justicia y que ninguna mujer tenga que pasar por esto que padecí yo", argumentó en diálogo con Telefe Rosario.

"Muchas veces me amenazaba con su arma reglamentaria", aseguró, al tiempo que comentó que "no pude dejarlo en su momento y las veces que le dije que quería dejarlo él no lo entendía, decía que los dos nos amábamos, que todo se termina cuando no hay amor. Evidentemente él no está bien".

"Hoy doy gracias y me siento orgullosa de poder contar la verdad. Quiero que se haga justicia y no porque él sea policía o el cargo que tenga. Para que no le puede hacer eso a nadie, ni a mí, ni a nadie más".

Y cerró con un concepto que estremece: "Yo lo único que quiero es no ser una mujer más que no está".