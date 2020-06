Mataron a tiros a un joven tras balear la casa de un vecino en villa Banana

Alexis Tomás Gómez tenía 20 años, un pequeño hijo y ningún antecedente penal. Ayer fue asesinado a tiros pasadas las 14 frente a una casa de Gutenbreg al 2700, en Villa Banana. Según los vecinos del lugar, un Peugeot 208 pasó por allí y desde adentro dispararon al menos seis balazos, dos de los cuales lo alcanzaron en el cráneo y el brazo derecho. Sus amigos lo llevaron al Hospital de Emergencias donde falleció dos horas después. Mejor suerte tuvo Bienvenido A., de 50 años, un vecino y amigo de Alexis. Un par de horas antes del crimen, escuchó tres estruendos secos y el motor de una moto Yamaha YBR cuando una pareja tocó a la puerta de su casa de Gálvez al 5000 y al abrirles le descerrajaron tres balazos por lo que debió ser internado en estado delicado en el mismo hospital.

Vecinos de la villa Banana, donde sucedieron los hechos, dijeron ayer a LaCapital que "los dos ataques los hicieron los mismos; una piba y dos muchachos. Los pibes son un tal Julián al que le dicen «Rengo» y otro que se llama Leo pero se hace llamar «El rey». Los dos trabajan para «El peruano» y tienen dos búnker de venta de droga en la villa, pero la policía no hace nada. Así no se puede vivir porque te balean tu casa para usurparla y vender drogas."

Anoche la familia de Bienvenido A. estaba en el Heca aguardando la evolución del hombre. Marisa, su mujer, aseguró que fue alcanzado por "dos tiros, uno le ingresó por la nuca pero no sé si le afectó la cervical y por suerte salió". La víctima es plomero y gasista y su familia dice estar "cansada, pero sin miedo", de las bandas que "quieren ser los dueños del barrio. Ya nos quemaron un auto y el 19 de febrero pasado casi nos matan a todos cuando descargaron en el tapial de mi casa dos metralletas y tres pistolas calibre 9 milímetros. Es una banda que usurpa casas y después ponen búnkers para vender droga", arriesgó la mujer. "No les tengo miedo, de mi casa no me van a sacar, es lo único que tenemos", dijo la esposa de Bienvenido, que vive junto a sus tres hijos y un nieto.

Alexis Tomás Gómez y la familia de Bienvenido A. eran amigos. Todos viven desde hace 30 años en la villa Banana. "Cuando balearon a mi marido le dije a Alexis que le llevara la nena a mi mamá", recordó Marisa de lo ocurrido ayer al mediodía. "Lo que menos me imaginaba es que lo iban a matar un rato después".

En el caso de Alexis, a quienes en el barrio apodaban "Gordito", los pesquisas pudieron establecer que estaba frente a una casa de Gutenberg al 2700, a pocos metros de donde vive Bienvenido, cuando desde un Peugeot 208 negro le dispararon al menos dos veces. Sus amigos lo llevaron al Heca y murió allí. El Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) recogió en el lugar una vaina servida y un plomo deformado.

Durante años la venta de droga, la usurpación de viviendas y los asesinatos fueron administrados en villa Banana por la banda de Nelson Alexis "Pandu" Aguirre, un hombre de 35 años que fue condenado a 16 años de cárcel por el homicidio de Javier Barquilla. Con "Pandu" preso, el control lo tomó Gustavo "Wititi" Berón, quien también fue sentenciado por robos.

Ahora está la banda de "El peruano", a quien todos conocen. "¿Sabe que pasa? La Justicia no es para los pobres y nosotros somos pobres. Entonces nos matan, nos roban y nadie hace nada", dijo doña Erminda, una mujer con rostro rugoso que hace 30 años vive en la villa.