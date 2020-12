Matan a una joven y hieren a su hijita tras varias amenazas que recibieron desde una cárcel

En esa cuadra de la villa Flammarión, que corre paralela a las vías del ferrocarril Mitre a la altura de calle Gutiérrez, los vecinos dicen “no conocer nada”. Pero algunas amigas, vecinas y allegadas a Liliana, la madre de Micaela, hablaron con reservas. “Mica había estado presa por tenencia de armas. Era por una pistola que le dio su ex pareja, pero ella ya estaba cansada de eso y de que él andara en cosas que a ella no le gustaban. Así que no lo fue a ver más a la cárcel de Piñero y él se la juró”, contó una vecina del lugar.