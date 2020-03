Matan a un hombre en un confuso incidente en barrio Mangrullo

La noche del sábado Alejandro Merlo, de 30 años, discutía con “tres parientes” de su mujer pasadas las 22.30 en Alsina y Aurora, en zona sur. De pronto se escucharon varios impactos y el cuerpo de Merlo apareció tirado a metros de donde estaba con sus acompañantes. Presentaba varios tiros y uno puntualmente en la nuca. Los familiares de Merlo dijeron no saber que pasó en esa reunión pero comentaron que Merlo “peleó o discutió con la mujer a la tarde y después se encontró con estas personas y apareció muerto”. Deslizaron como causa un posible conflicto intrafamiliar.

“Mi hijo no tenía problemas con nadie y trabajaba como fletero. Con esta mujer hace tiempo que está pero ya tuvo problemas y cursó una prisión domiciliaria por eso”, contó el padre de la víctima en su casa de barrio Mangrullo.

Según comentaron otros familiares ayer por la tarde, “el matrimonio se separó un tiempo y la esposa formó pareja con otra persona hasta que volvieron a estar juntos”.

Esto se transformó en un conflicto posterior: “Alejandro se encontró con ese hombre y se pelearon, el otro lo denunció y Ale terminó con una prisión domiciliaria por lesiones, pero esto fue hace como cinco años”, contaron.

El sábado a la tarde Merlo habría vuelto a discutir con su mujer y al parecer la discusión no terminó bien. “Ale no le pegó, nunca le pegó, pero terminaron mal, no sé por qué discutieron”, contó el padre del muchacho.

Merlo cayó a pocos metros de su casa, en Alsina al 5200 y apenas los vecinos lo vieron tirado le avisaron a su padre que lo cargó en su camiontea Toyota Hilux y lo trasladó hasta el hospital Roque Sáenz Peña. “Cuando entró al hospital ya estaba muerto”, aclaró su padre.

La causa la tomó el fiscal Alejandro Ferlazzo quien ordenó que el gabinete científico perite el lugar del homicidio. En tanto, el gabinete criminalístico de la Agencia de Investigaciones secuestró cuatro vainas calibre 9 milímetros.