Matan de tres puntazos a policía de civil que corría por el parque Urquiza

Luis Miguel Galeano, un oficial de la policía santafesina de 35 años, fue asesinado el viernes por la noche en el parque Urquiza, en inmediaciones del planetario municipal. La víctima, quien estaba franco de servicio y no llevaba encima su arma reglamentaria ni objetos de valor, recibió tres puntazos en el tórax luego de discutir con un muchacho con el que se topó, o se encontró, a metros del puente peatonal que cruza avenida Pellegrini a la altura de Beruti. Entre las hipótesis no se descarta que la víctima haya estado corriendo o caminando por el parque cuando fue blanco de un intento de asalto que tal vez resistió.

Posteriormente, a partir de información suministrada por la Central de Información Criminal Operativa (Cico) —también conocida como OJO— se individualizaron a tres personas que salían del parque Urquiza a paso acelerado y fueron demoradas en Pasco y Berutti. Un adolescente de 16 años quedó a disposición de la Justicia de Menores como principal sospechoso de haber participado en el asesinato del policía.

Fuentes de la pesquisa indicaron que el auto de Galeano, un Volkswagen Trend blanco, fue hallado estacionado cerca de donde fue apuñalado. En el interior del vehículo estaban la billetera y el celular de policía. También se precisó que Galeano, oficial con diez años de servicio (promoción 2009), no solía estar armado cuando estaba franco de servicio.

Vecino del barrio Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, Galeano se desempeñaba como sumariante en la seccional 21ª de Arijón al 2100. Se trata del segundo policía asesinado, estando franco de servicio, en el término de once días (ver aparte).

"Peligroso"

"Nosotros cuidamos autos y dormimos en la zona. Cuando la gente viene a la noche tarde para este lado (la zona posterior del planetario) les decimos que no se acerquen por donde está el puente. Ahora está todo mucho mejor iluminado y hay movimiento como hasta las 23, ponele. Pero es muy peligroso porque arrebatan y salen corriendo por el puente y ya no los ves más. Este muchacho, si es el que digo yo, tiene un Trend blanco. No está bueno que pase todo esto", explicó uno de los trapitos que trabaja y duerme en el parque.

Según se pudo reconstruir pasadas las 21 del viernes Galeano estuvo caminando en la plazoleta Intendente Cándido Carballo, en el extremo sur del parque. En esa plazoleta se encuentra el Complejo Astronómico Rosario que componen el Planetario, Observatorio y el Museo Experimental de Ciencias. Frente al complejo, cruzando la avenida Diario La Capital (prolongación de Montevideo al este), está el anfiteatro y un murallón de fenólicos que oculta lo que fuera el bar del anfiteatro, hoy en remodelación.

Ese sector del parque conecta con la zona más empobrecida del barrio República de la Sexta con un puente peatonal que cruza avenida Pellegrini. Ese puente, puesto en el ojo de la tormenta cada vez que hay un hecho de violencia resonante en el parque Urquiza, tiene un domo de videovigilancia del lado del asentamiento que los vecinos bautizaron como "La Sexta", a secas.

El puente

Ayer mientras la mañana se desperezaba, los habitués del parque se desayunaban con que la noche anterior un hombre había sido asesinado. Un par de guantes de látex blancos eran el único testimonio del lugar donde cayó muerto Luis Miguel Galeano a metros del cartel indicador de la calle Júpiter al 600, a unos cien metros del puente peatonal.

"Ese puente lo tendrían que haber cerrado, o de demolido, hace años. Sólo sirve para traer desgracia", comentó una vecina mientras paseaba su perro. Además de "la desgracia" el puente es utilizado por vecinos a ambos lados de Pellegrini.

Galeano había llegado en su Trend blanco que dejó estacionado en Cochabamba y Pellegrini, a unos 13 kilómetros de su casa. Según fuentes ligadas a la pesquisa, dejó en el vehículo su billetera y su celular. No portaba su arma reglamentaria. Con una campera azul, de las denominadas "de canelones", caminó por un sendero de piedras rojizas que se abre a la altura de la prolongación de Montevideo entre Chacabuco y el Planetario.

Registro

Según se infiere pasó por detrás del Observatorio y se dirigió en dirección el puente peatonal. A su alrededor, muchos rosarinos disfrutaban del tiempo libre corriendo o paseando sus perros. Galeano era uno más en la fría noche que al parecer hacía ejercicios físicos en la zona.

Los voceros consultados comentaron que el policía se dirigió hacia el puente en cuyo acceso del lado del parque había tres hombres. Dos se quedaron en la entrada y el restante le salió al paso al policía de civil. En ese momento hubo un forcejeo entre los hombres y Galeano cayó al piso, a unos 50 metros al este del Planetario. El agresor volvió donde estaban los otros y juntos cruzaron el puente peatonal hacia "La Sexta".

Todo eso fue registrado por el domo de videovigilancia ubicado del lado del barrio que es monitoreado por la Cico, desde donde se emitió una alarma con la descripción de los hombres. Uno tenía una camiseta de fútbol a rayas, presumiblemente argentina, que le sobresalía del buzo que lo abrigaba.

Un vecino que paseaba a su perro vio caído a Galeano y al acercarse se percató que el hombre estaba muerto con tres puntazos en el pecho, uno a la altura del corazón. Llamó al 911 y casi de inmediato dos motos de la policía llegaron al lugar. Galeano no tenía más pertenencias que una llave de auto con el logotipo Volkswagen.

Un dato que llamó la atención del cronista fue que en "el viejo observatorio", un edificio pintado de verde al oeste del Planetario que alberga a la Asociación Amigos del Observatorio Astronómico y Planetario, podían verse al menos dos marcas de manos ensangrentadas. Un detalle no menor es que el punto referido está a unos 80 metros, en sentido contrario de donde fue atacado Galeano y del puente.

Detenido

Con los datos suministrados a los móviles policiales por la central del OJO, un móvil cruzó en Berutti y Pasco a cuatro hombres, dos cuyas fisonomías coincidían los buscados y uno con camiseta de fútbol que sobresalía del buzo. Al intentar identificarlos comenzó una batahola en la que intervinieron al menos dos mujeres que fueron demoradas "por entorpecer el accionar policial".

Según se precisó, con la anuencia de adultos que estaban en la casa del pibe de la camiseta a rayas, se realizó una inspección del domicilio donde hallaron una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada, con 15 proyectiles en su cargador y una bala en recámara.

De las inmediaciones se llevaron demorados a dos mayores y a Emiliano D., de 16 años, quien fue el único que quedó detenido según voceros de la investigación. Quedó a disposición de la Justicia de Menores como sospechoso de haber participado del ataque contra Galeano por la descripción de su indumentaria. No se le secuestró arma blanca.

El caso quedó en manos de la fiscal de Homicidios Marisol Fabbro. Desde el área de prensa de Fiscalía Regional se precisó que "según los primeros indicios el caso es investigado bajo la hipótesis de robo seguido de muerte".

junto al observatorio. Galeano cayó mortalmente herido junto a un árbol en el extremo sur del parque.