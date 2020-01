Adrián Avaca tenía 32 años, dos hijos y un trabajo fijo desde hace muchos años. A las 23.45 del lunes al menos tres autos le cercaron el paso en Garibaldi al 200 y desde el interior de los mismos le dispararon sin piedad. "Pudo ser cualquiera" el alcanzado por los tiros, dijo un vecino que vive a metros del pasillo donde cayó la víctima y a una cuadra de donde reside su madre. Adrián la visitaba noche por medio cuando llegaba de su trabajo y eso pretendió hacer la noche del lunes cuando terminaron con su vida.

Adrián era hijo del ex oficial de policía Angel Albano Avaca, quien en abril de 2018 fue condenado a siete años de prisión en el marco del juicio a Los Monos. Para la Justicia, el uniformado brindaba información confidencial a los miembros del clan Cantero y era parte de la línea secundaria de la asociación ilícita. Pero Adrián no se hablaba con su padre ni lo veía en prisión, según dijeron allegados a la víctima. "Sólo fue una vez a las audiencias, como hijo, nada más. No tenía nada que ver con la vida delictiva de su padre ni con Los Monos. Era un hombre de trabajo", dijeron.

Emboscado

La noche del lunes Avaca caminaba por Garibaldi al 200 cuando lo cruzaron los autos. Testigos hablaron de un Ford Focus, un Ford Eco Sport y un Ford Fiesta con vidrios polarizados. A pesar de haber nacido en Tablada y conocer sus calles, el hombre sabía que estaba frente al precipicio. "En vez de correr para Ayacucho se metió en un pasillo y ahí empezaron los tiros. A uno de los que tiró se le trabó el arma y se le cayó un resorte. En la EcoSport iban como seis, en el Focus tres y el Fiesta tenía los vidrios polarizados y no se vio nada. La Eco y el Focus dieron un par de vueltas unos 20 minutos antes del crimen. Creo que no lo buscaban a él, sino a quien matar", contó un testigo que cuestionó la versión de que la muerte de Avaca haya sido un mensaje a Los Monos. ¿Quién desafiaría a esa banda en este momento? Para hacerlo la estructura criminal debería ser igual o mayor que la del clan de Las Flores.

Los vecinos sostienen que los tiradores pueden haber tenido como fin "hacerse los dueños del barrio". Y entonces los nombres de clanes como Funes o Caminos, grupos que fueron parte de una disputa que se cobró 28 muertes entre 2016 y 2018, volvieron a escucharse .

Ayer a la tarde la familia Avaca esperaba el cuerpo del hombre en su vivienda. "Trabajaba todo el día para sus hijos, para darles una vida mejor. Este barrio es difícil y él quería que sus dos hijos mejoraran. En la fábrica tenía horarios rotativos y nadie lo seguía ni tenía problemas en el barrio", dijeron sus allegados.

Para los vecinos encontrar los autos es sencillo. "Acá hay cámaras por todos lados, si quieren los encuentran", dijeron. El fiscal Luis Schiappa Pietra quedó a cargo de la causa y ordenó que se relevaran esas cámaras y se buscaran testigos.