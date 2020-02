Matan de más de 30 balazos a un mecánico en presunta disputa de narcomenudeo

Muchas veces los homicidios suelen tener lado A y B, como las caras de los discos de vinilo. El lado A del asesinato con tinte mafioso de Martín Sebastián Berton fue relatado por sus parientes, entre ellos su mamá Mónica Cabrera, una militante política y titular del Partido Justicialista villagalvense. La mujer contó que su hijo era mecánico, padre de una nena de un año y medio, que no tenía broncas con nadie y era valorado por los suyos. El lado B lo aportaron distintos vecinos y viejos pesquisas. Ellos confiaron que Berton tenía problemas de adicción, que había sido cercano a Luis “Pollo” Bassi, y que en el último tiempo “vendía” drogas para la banda de “Jerry”.

En ese contexto no omitían mencionar que dos horas antes de que Berton fuera acribillado con más de 30 balazos cuando estaba adentro de su auto en Presidente Roca y San Juan de Villa Gobernador Gálvez, se había registrado un tiroteo frente a una vivienda sindicada como punto de venta de drogas en Monte Hermoso al 1000 de la misma ciudad. La vivienda pertenecería a una hija del tal Jerry. Los atacantes estaban encapuchados y enmascarados. Ese ataque se investiga como conectado al asesinato de Berton, según revelaron fuentes allegadas a la investigación e incluso el propio jefe de la policía santafesina, Víctor Sarnaglia, deslizó ayer a una radio de la capital provincial (ver página 31).

Lado A

Mónica Cabrera no puede dejar de llorar mientras recuerda a Martín, uno de sus cuatro hijos. Ella es una militante, fue secretaria de prensa y comunicación del sindicato de municipales de Villa Gobernador Gálvez y es titular del PJ de esa ciudad. Quienes la conocen la describen como “mano derecha” barrial del fallecido ex intendente Pedro González.

Mónica y su familia viven en una humilde vivienda en la esquina de Roca y San Juan, barrio Paladini. A las 4.30 de ayer ella escuchó ráfagas de disparos. Se asomó y vio un auto con la puerta del conductor abierta. Admitida la naturalización de los ataques armados, pensó que había sido una balacera más. Pero cuando llegó la policía se dio cuenta que se trataba de un hecho que le cambiará la vida para siempre.

“Escuché los disparos, vi la puerta del auto abierta y pensé que habían atacado a alguien. Entonces llamé al 911. De los nervios no podía abrir el portón de la casa. Cuando pude abrir y salí a la calle me di cuenta de que era el auto de mi hijo. Los vecinos no me dejaban llegar, el auto frente a la puerta y él estaba acostado en el asiento, yo llamaba a la ambulancia a los gritos, tardó 25 minutos. Yo no sabia que el muerto era mi hijo”, relató llorando anonadada ante distintos medios de prensa.

Cabrera contó que su hijo no vivía con ella y que seguramente se acercó hasta su casa en busca de refugio. “El vivía con su familia en otro barrio, se ve que lo venían siguiendo, lo venían tiroteando y vino hasta acá a pedir ayuda”, relató, para agregar: “Voy a hablar con el ministro (Marcelo) Saín y le voy a pedir que me diga la verdad. Quiero saber por qué pasó esto, me dejaron las zapatillas nada más”.

Sin tiempo

Berton no tuvo tiempo a nada. Se presume que uno de los sicarios le abrió la puerta del auto, o se aprovechó que la víctima la haya abierto, y entonces descargó un vendaval de plomo que sacudió el cuerpo del mecánico antes de que éste pudiera salir de su Chevrolet Corsa gris.

En medio de una nube de pólvora, Martín dio su última exhalación. En la escena del crimen se secuestraron 35 vainas servidas calibre 9 milímetros y cinco plomos encamisados deformados en el interior del vehículo.

El médico forense que revisó el cuerpo constató que el cadáver presentaba más de 40 orificios y se deberá aguardar a la autopsia para determinar la cantidad de disparos con el que lo ejecutaron. En Roca y San Juan no se visualizan a simple vista cámaras de videovigilancia.

Sin miedo

Martín residía junto a su compañera a unas 15 cuadras de la casa de su madre. Allí tenía un pequeño taller mecánico. Era padre de una nena que en octubre pasado cumplió un año. Familiares lo definieron como una persona jovial, que era conocido en todo Villa Gobernador Gálvez y no demostraba tener ningún temor. “Hace poco fuimos a un baile y estuvimos lo más bien. No daba la apariencia del tipo perseguido”, reflejó una de sus sobrinas.

“Da asco vivir acá. Esto no pasa en todos lados. Esto no tiene nombre. No te pueden pegar 40 tiros en la puerta de la casa de tu mamá. No me preguntes por qué, no sé qué hizo. Era un tipo de hogar, de laburo. Estuvimos hace un par de días charlando y en ningún momento me dijo que tuviera miedo o que temiera por su vida”, concluyó Diego, uno de los hermanos de la víctima.

Lado B

De los 39 homicidios registrados hasta anoche este año en el departamento Rosario, media docena ocurrieron en Villa Gobernador Gálvez. Al menos tres de ellos tuvieron el sesgo del tinte mafioso. El asesinato de Martín Berton, con 40 orificios de bala en su cuerpo, fue un llamador para el periodismo local, regional y nacional.

La exposición de Berton como un muerto público motivó que muchos vecinos develaran el costado oscuro de la víctima. Contaron que si bien “era un buen muchacho” supo ser cercano al Pollo Bassi, pesado del hampa villagalvense detenido por múltiples delitos ligados a la narcocriminalidad y cuya remisería familiar está a unas 10 cuadras de la casa materna de Berton. Esa línea indicaba que tras la caída en desgracia de los Bassi, Martín se habría alejado de esa junta.

Otros colocaban a Berton como cercano a la banda de Jerry, una gavilla ligada al narcomenudeo que dos horas antes padeció un encontronazo a balazos —con ida y vuelta— en una vivienda de Monte Hermoso al 1000, en un nuevo loteo llamado Paraíso II ubicado en inmediaciones del Camino a Cargill y a unas 40 cuadras del barrio Paladini.

Ese tiroteo está siendo valorado por la fiscal Fabbro como el preludio del asesinato de Martín. Según confiaron vecinos de ese caserío semirrural cercado por quintas e inaugurado hace unos tres años, alrededor de las 3 de ayer se produjo un intenso intercambio de disparos en esas calles.

Enmascarados

“Como a las 3 de la mañana se escucharon varias bombas de estruendos y al toque comenzaron los disparos. Una bocha de tiros”, explicó un hombre. Los pocos vecinos que aceptaron contar algo dijeron que “un grupo de pibes encapuchados y con máscaras blancas llegaron en motos y autos” y atacaron una casa de Monte Hermoso 1030. “Los que llegaron dispararon, pero desde adentro les respondieron. Fue un ida y vuelta: se ve que los vinieron a chorear o mejicanear, o tal vez se les quisieron meter”, explicó una mujer. En la fachada de la casa quedaron al menos siete disparos de varios calibres reflejados en las ventanas.

“Este barrio es un desastre, sobre todo desde hace dos años cuando llegaron estos de la banda de Jerry. Ellos empezaron a vender falopa y el barrio se fue al carajo. Si esto (el barrio) te parece inhóspito de día, no sabes lo que es de noche. Igual se ven autos de buena marca, muchas motos, gente de todo tipo yendo a comprar. Hasta los de la ambulancia vienen a comprar”, resumió otra vecina.

“Se ve que vinieron a meterse y como no pudieron, se la pusieron al pobre Martín que después lo agarraron regalado”, arriesgó un vecino mientras afirmaba que a Berton “se lo veía siempre por la casa de los de Jerry”.

Fuentes ligadas a la pesquisa de este tiroteo, en manos de la unidad fiscal de Flagrancia, confiaron que en la escena se secuestraron treinta vainas servidas de diferentes calibres que serán peritadas. Además, según fuentes policiales, en ese contexto fueron demoradas cuatro personas: Nicolás A., Alan V., Natanael R. y Daiana G. En principio, estarían entre quienes repelieron el ataque a la vivienda y mañana podrían ser imputadas por tenencia de armas de fuego.

Un crimen con mensaje para decodificar

Hay homicidios que por su ferocidad y mensaje marcan un tiempo. Como el de Elías Gabriel Bravo, el 15 de octubre de 2011. El pibe de 17 años era sindicado como un ladrón que solía mejicanear quioscos de droga. Esa madrugada se acercó a una búnker de French y Felipe Moré, patrimonio de Esteban Alvarado. Pero lo estaban esperando y lo acribillaron con una pistola FMK3 de las que en la calle llaman “metra”. En torno al cadáver del chico quedaron 35 vainas servidas calibre 9 milímetros. ¿El autor del crimen? Darío “Oreja” Fernández, asesinado cuatro años después. “Este sería el segundo crimen en modo «Elías Bravo» que recuerdo”, recordaba ayer un experimentado pesquisa sobre el homicidio de Martín Berton. Un asesinato con un mensaje cuyo destinatario ya debe haber decodificado.