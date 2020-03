Matan a "Chanchi" César, líder de una familia azotada por la violencia

Luciano César, alias "Chanchi", de 60 años, cayó atacado a tiros la noche del sábado en pleno barrio Tablada y de la forma más ingenua. Al parecer dos hombres llegaron hasta su casa de Presidente Quintana al 100 bis. Llamaron a la puerta y Chanchi salió a atenderlos. Los visitantes lo esperaron con una ráfaga y le acertaron cinco tiros, esparcidos entre el tórax y el abdomen. La familia estaba en la casa y cuando escucharon los tiros no tardaron en entender lo qué sucedía en esa casa de Presidente Quintana, que otrora funcionó como búnker. Joel, su hijo, no esperó la ambulancia ni otros familiares llamaron al 911: lo cargó junto a otra persona en el Peugeot 208 del mismo Chanchi y lo trasladaron al Hospital Roque Sáenz Peña. Al llegar lo examinó la médica de guardia y diagnosticó su muerte. Según trascendió estaba cumpliendo prisión domiciliaria por una causa federal.

Según los primeros datos aportados a la investigación Chanchi no habría conocido a quienes fueron a buscarlo. El fiscal Ademar Bianchini dio intervención al Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigaciones (AIC, ex Policía de Investigaciones) para relevar cámaras de vigilancia en la zona y tomar testimonios a posibles testigos y a la familia de César. "Al momento no se ha obtenido un testimonio concreto que aporte datos en relación a la posible motivación del hecho", expresaron desde Fiscalía.

Figura de Tablada

Luciano "Chanchi" César era un hombre conocido en todo el barrio Tablada y figura desde hace varios años en las crónicas policiales. Una de las más resonantes fue su absolución en 2002 por el crimen, considerado en defensa propia, al barra de Rosario Central Hugo "Sapo" Taborda. Chanchi era el padre de Matías César, de 24 años, imputado por pertenecer a una banda de Tablada que baleó distintos domicilios de funcionarios del Poder Judicial, el Centro de Justicia Penal y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

También era hermano de Norma César, asesinada junto a su hijo Nahuel en un ataque a una camioneta ocurrido frente al Distrito Municipal Sudoeste en Francia y Acevedo el 27 de mayo de 2013, el día posterior del crimen de Claudio "Pájaro" Cantero.

En 2008 Chanchi fue detenido en un allanamiento en la misma casa donde cayó muerto el sábado. Allí secuestraron unos 200 gramos de cocaína y documentación que acreditaría el funcionamiento de un local de venta de drogas. El operativo fue a pedido del entonces fiscal federal Félix Angelini al cabo de una investigación de tres meses. César quedó imputado en esa ocasión de "tenencia de estupefacientes para comercialización".

Cuando fue el homicidio de Claudio "Pájaro" Cantero el primer nombre que circuló en el clan era "un tal Milton César", sobrino de Chanchi. No era a Milton César a quien señalaban sino a otra persona de nombre similar (Milton Damario), pero la orden para matar a integrantes de la familia ya estaba dada cuando se percataron del error.

A las 17.20 del 28 de mayo de 2013 una camioneta Nissan negra, patente GMD658 circulaba por Acevedo cuando al llegar avenida Francia fue interceptado por dos motos y los sicarios dispararon sin piedad. Murieron Marcelo Alomar, de 36 años su acompañante, Nahuel César; Norma, de 49 años, madre de Nahuel, quien falleció tras seis meses de agonía.

El otro herido fue Claudio Hernández —un rebote de una bala le dio en la nuca, pero no le causó heridas de consideración—, que entonces tenía 50 años. Era la pareja de Norma y el padre de Facundo, un chico que terminó asesinado de 14 balazos meses después. En la camioneta iban dos niños de 7 y 8 años, hijos de Norma y Claudio, que resultaron ilesos. Milton César, que no estaba en la camioneta, fue detenido en 2019 imputado de la muerte de Axel Carrizo, ocurrida el pasado 27 de junio pasado en 24 de Septiembre y Esmeralda.

Más pérdidas

En septiembre de 2012 Luciano César (hijo), primo de Milton e hijo de Chanchi, fue muerto a tiros en el Fonavi de Lola Mora e Hipócrates. En el barrio decían que al Gordo Luciano lo habían matado por "orden de Damario". César fue vinculado con varios ataques armados sucedidos en Tablada, aunque nunca le probaron nada. Y recibió un tiro en la cara del que sobrevivió en el boliche del "Tuerto" Demarre, un hombre con el que los César tenían una relación comercial y delictiva y que fue ligado por el clan Cantero a la muerte del "Pájaro". Demarre fue asesinado a balazos en mayo de 2013.

Por otra parte, Chanchi era el marido de la hermana del Roberto "Pimpi" Caminos, el otrora jefe de la barra brava de Newell's asesinado a manos de René Ungaro, quien fue condenado por ese hecho a 17 años de prisión. Otro acusado como cómplice de Ungaro, Carlos "Betito" Godoy, recibió una pena de 11 años en calidad de "partícipe" del hecho.