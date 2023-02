Marcharon para pedir justicia por Jimi Altamirano: "Nadie nos dice nada"

"Mi hijo decía que en Rosario estaba todo podrido, tenía razón", sostuvo su madre, Lili, quien contó que Jimi había viajado como mochilero a Brasil, donde se había establecido, pero ella lo convenció de regresar a Rosario a fines de 2021.

2023-02-14 marcha jimi3.jpg

"Él quería volver allá, no le gustaba Rosario. Otra vez me dijo: «Me quiero ir, no me gusta lo que pasa en Rosario, quiero ir a morir a Brasil», y yo le dije que ni loca, que no se iba a ir para siempre, pero mire el destino lo que me tenía guardado”, sentenció.

Su padre calificó a los amigos de Jimi como "pibes buenísimos. Estuvieron siempre al lado nuestro y hasta hicieron una colecta para el velorio —reunieron unos 300 mil pesos—. Pero siempre hacían eso, un recital para juntar plata para una amiga que está en Brasil o para otro que tenía que operarse. Son chicos muy buenos”.

Jimi, de 28 años, era malabarista, tocaba el bajo en dos bandas de punk rock, escribía canciones, dibujaba, leía inglés y había aprendido portugués con un libro que trajo de Brasil, el único viaje largo que hizo.