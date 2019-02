Marchan para reclamar justicia por un homicidio

Hoy se cumplen dos meses desde que Nair Riquelme fue asesinada en el barrio Parque Casas. Los motivos del crimen son, hasta ahora, poco claros. La adolescente había ido a la casa de una amiga y al quedarse un rato sola al menos dos hombres ingresaron a la vivienda, en Washington y Cavia, y la ejecutaron de un tiro en la cabeza. Ante la falta de avance en la pesquisa su mamá, Analía, organizó una marcha que a las 18 de hoy partirá desde su casa en Bloomberg y Colastiné, en la villa Ciudad Oculta, hasta cerca del lugar del asesinato. "Queremos pedir a los vecinos que si alguien vio algo por favor se acerque a Fiscalía a contarlo. Que no tengan miedo", dijo la mujer a La Capital.

"Organizamos esto para pedir que si alguien vio algo no tenga miedo y hable. Que se acerquen a Fiscalía y den información para que Nair pueda descansar en paz", remarcó Analía. "Solamente pedimos a los vecinos que colaboren para que la investigación avance y se haga justicia".

Nair tenía 20 años y el 1º de diciembre pasado fue asesinada en el pasillo donde está ubicada la casa en la que vive Sheila, quien también recibió un tiro en la cabeza un mes y medio después en Granadero Baigorria. Por eso los investigadores no descartaban que los dos ataques estuvieran vinculados.

Un llamado

La noche del viernes 30 de noviembre Nair había terminado de cursar primer año en una escuela nocturna de barrio Cristalería. Desde allí se fue a su casa y le pidió a su mamá que hiciera pizzas caseras. Estuvo ahí hasta las 22, cuando salió de imprevisto y sin probar bocado. Había recibido un llamado de Sheila, una amiga con la que se consideraban primas postizas, y fue a su casa, en un pasillo de Washington al 2100, en barrio Parque Casas.

Alrededor de la 0.25 del 1º de diciembre, dos Volkswagen (un Bora gris y un Fox negro) estacionaron en la boca del pasillo. Dos hombres descendieron y entraron en la casa de Sheila donde sólo estaba Nair ya que su amiga había ido a hacer un mandado. Los recién llegados patearon la puerta y entraron a los tiros. Uno le dio a Nair en la cabeza y la mató. En el lugar se levantaron diez vainas servidas.

Hipótesis

Una de las hipótesis es que el ataque iba dirigido a Sheila y que se trataba de un ajuste. Y cuando ella fue baleada esa teoría volvió a ganar fuerza. Sheila se llama Maura Ayelén V., tiene 21 años y está internada en el Hospital Eva Perón en estado crítico.

El 16 de enero a las 14.30 fue alcanzada por una bala que le ingresó por debajo del ojo izquierdo y se le alojó en la nuca. Fue en calle Orsetti, a la altura del kilómetro 3 de la autopista a Santa Fe, en Granadero Baigorria, por donde la joven circulaba en moto.

Pese a los puntos de conexión de ambos hechos, desde Fiscalía no descartaban otras hipótesis. Es para echar algo de luz sobre el crimen de su hija que Analía pide colaboración. "A Nair no me la vana a devolver, es algo que voy a llevar toda la vida conmigo, pero si hay gente que tiene información el caso se va a resolver más fácil", dijo la mamá de la joven, que adelantó que cada primero de mes reiterará el reclamo.