Macri avaló los dichos de Patricia Bullrich

"La ministra Patricia Bullrich está convencida de que fue un atentado por cómo se desarrollaron los hechos, pero hay que investigarlo", dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en su visita ayer a la ciudad de Oliveros. El primer mandatario expresó que "hay que ir por la verdad y luchar contra las mafias, lo que significa aceptar los riesgos que eso implica. No podemos aceptar las reglas de juego que ellos imponen, no podemos vivir con miedo". Y tras pedir que "el episodio se esclarezca", no descartó que el mismo esté vinculado a la presencia de las fuerzas federales en la provincia "para combatir el narcotráfico".