Marcos Barceló es el abogado de Luis Alberto Paz, a quien define como "un hombre muy hábil para hacer negocios de todo tipo, pero sobre todo como prestamista. Tanto él como su hijo asesinado (Martín «Fantasma» Paz) se dedicaron a prestar dinero e invertir", dijo a La Capital en una entrevista telefónica. El lunes pasado Luis Paz fue detenido en un departamento de San Martín al 500, en el microcentro rosarino, en el marco de 24 allanamientos que se desarrollaron además en Santa Fe, Villa Constitución y la provincia de Entre Ríos y en el cual fueron detenidas otras seis personas en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal federal Walter Rodríguez por "narcotráfico y lavado de activos". Entre los otros apresados está el arquitecto santafesino Andrés Fernando C., quien para el letrado es "sólo el hombre que diseña y ejecuta los emprendimientos inmobiliarios en los que Paz invierte".





El martes, tanto Paz como los otros detenidos fueron indagados por el fiscal Rodríguez, quien sostuvo que el principal implicado "tiene un patrimonio verdaderamente voluminoso y se le atribuyen maniobras por narcotráfico y lavado de activos". Al respecto, Barceló expresó a La Capital que "el fiscal estuvo dos horas con cada uno de los imputados y las preguntas abundaron sobre sus negocios y patrimonios. Paz hace tiempo que integra el programa de testigos protegidos (tras declarar en la causa que juzgó y condenó a la banda de Los Monos) y en esa situación vivía en el country Los Molinos. Mi cliente no tiene causas anteriores ni por narcotráfico, ni por lavado, ni nada por el estilo. La única causa que tuvo es por amenazas porque intentó cobrar una deuda que una persona contrajo con su hijo y fue con un revólver, pero hay que entenderlo en ese contexto".

Una relación económica

Según el abogado, "la relación de Paz y el arquitecto Andrés C. surgió en 2012 cuando Martín Paz le prestó dinero y éste, después que asesinaron al «Fantasma», se acercó a su padre para decirle que se lo devolvería. Entonces Paz le contestó que le pagara como pudiera, y al saber que era arquitecto le propuso que le diseñara y ejecutara unos departamentos. Es así que Paz tiene en este momento ocho departamentos en Rosario y otros en Santa Fe. Los dos contestaron todas las preguntas ante el fiscal, ninguno sabía lo que declaraba el otro", sostuvo Barceló. Es más, el abogado contó que "al arquitecto Andrés C. lo conozco de cuando jugábamos rugby y a Paz lo crucé en el juzgado y me dijo si podía encargarme de su situación".

Sobre la droga encontrada en los allanamientos realizados el lunes, el abogado desvinculó a Paz de eso. "En un caso encontraron 800 gramos de cocaína en una casa que Paz le alquilaba a Hugo «Galli» D., en Villa Constitución, y donde se encontró picadura de marihuana era un departamento alquilado por una mujer que Paz no tiene idea quién es".

En este sentido, el letrado aclaró que en las llamadas que tiene el juzgado como pruebas del accionar de Paz, éste le reclama dinero a Hugo D. porque "este hombre siempre tenía problemas para pagar la renta, y si se escucha ésto con una visión sesgada puede parecer como si fuera un negocio, pero no lo es".

Alto perfil

Luis Paz está detenido en un pabellón especial en la cárcel de Coronda, amparado en su carácter de testigo protegido y de alto perfil y su abogado aseguró que la Justicia no "le ofreció declarar como arrepentido".

"Es una locura lo que pide el (ministro de Seguridad) Maximiliano Pullaro sobre que envíen a Paz a una cárcel federal. Es el mismo ministro que dijo hallar una camioneta abandonada con 150 kilos de marihuana en el barrio Siete Jefes de Santa Fe después de quince días que estaba parada allí", a metros de la casa del arquitecto Andrés C., en referencia al vehículo localizado el miércoles.

Los negocios de Paz se remontan, según su abogado, a cuando faenaba animales. "Tiene carnicerías y llegó a faenar unos 50 animales por semana. Es muy hábil para hacer negocios y generar recursos. Mi cliente da prestamos personales sin contrato, de palabra, y después pasa un cobrador. Ese es uno de sus negocios".

"Pensar que Luis Paz, que sufrió la muerte de su hijo, mata con la droga por venganza y que con el dinero de su hijo hace negocios es crear un personaje. Paz es un hombre que aborrece las drogas, que no tiene causas penales, que se dedicó y se dedica al deporte como mánager de box y que está ajustado a derecho. Tomar un café con él es imposible porque a cada minuto lo llaman para ofrecerle un negocio nuevo".