"Los medios deben entender que una muerte no puede ser una moda"

"No puede ser una moda la muerte de alguien. Los medios deben hacerse cargo de lo importante que son en los procesos judiciales para que la Justicia funcione mejor. Si vienen a ver qué pasó que se queden hasta el veredicto, porque después las familias quedamos a la deriva".

A casi un año del crimen de su hijo Lautaro Villaverde tras un absurdo incidente de tránsito en el partido bonaerense de La Matanza, Mauricio Cejas no deja de pensar en los padres del chico asesinado en enero por una patota al salir de un boliche en Villa Gessell. Todo el país habló de Fernando Báez y "los rugbiers" hasta que el caso se diluyó en la cuarentena. "El de mi hijo fue el crimen más aberrante del año pasado en La Matanza y salió en todos lados. Pero el accidente del (cantante bailantero) Pepo lo desplazó de los medios. Sólo importaba si El Pepo quedaba preso mientras nosotros sufríamos para que nos atendiera el fiscal", dice a LaCapital convencido de que esa cobertura del caso, primero intensa y luego muy esporádica, contribuyó a lo que él considera una mala instrucción judicial.

Tiempo atrás, tras una reunión, el fiscal les dijo a Mauricio y su mujer Andrea que si no acordaban con su enfoque deberían cambiar las leyes. Así, empezaron a pergeñar la "ley Lautaro Villaverde", una idea que consiste en once puntos entre los que se destacan medidas de contención, respeto y resguardo a los familiares de las víctimas y algo que Cejas considera fundamental: el seguimiento mediático de los casos policiales que van cayendo en el olvido mientras los expedientes transitan lentamente las oficinas judiciales.

"Con esta ley la televisión pública tendrá que dar por lo menos dos horas semanales de pantalla a los casos de impacto público y a los miles que quedan impunes, en gran medida por la poca difusión en los medios de comunicación", sostuvo Cejas tiempo atrás en una carta abierta a los medios.

Absurdo y aberrante

Lautaro tenía 19 años, dos hijitas y trabajaba con su papá vendiendo sábanas casa por casa. "Timbreros", resume Mauricio, de 47 años y ocho hijos. El chico hacía cobranzas y en eso andaba el sábado 27 de julio de 2019, sobre las 14, cerca de la casa de sus padres en Villa Luzuriaga. "Iba con un compañero en nuestro Renault 9 y pasaron por casa. El otro pibe fue al baño y Lautaro fue hasta lo de un cliente acá cerca. Estaba en el auto frente a un semáforo y cuando dio verde un Renault Kwid lo pasó por la derecha a todo lo que daba. Mi hijo lo puteó. Hicieron unos metros y Lautaro paró frente a lo del cliente. Y el otro, que iba con su madre, pensó que había parado a pelear. Se pegaron unas trompadas, el otro le tiró un piedrazo a mi auto y Lautaro le tiró con un fierro en la luneta. El otro se fue, mi hijo se quedó esperando al cliente. Le preguntaron qué había pasado y él dijo «ya fue, me peleé con un tipo». No le dio bola", cuenta el papá.

Pero el incidente no había terminado. Néstor Alejandro Ledesma, el conductor del Kwid de 31 años, hizo una cuadra hasta su casa, dejó a su madre y 15 minutos después volvió a pie con su primo Luis. Armados con un cuchillo y piedras que habían levantado en el trayecto, encararon a Lautaro. "Le pegaron con una piedra en la cabeza. Mi hijo cayó y quedó medio desmayado. Entonces Luis le pegó tres cuchillazos mientras Alejandro le rompía la cabeza con un adoquín. Los vecinos empezaron a salir y decirles que pararan, que era el hijo de Mauri. Porque yo viví ahí toda mi vida", cuenta Cejas. Alguien llevó a Lautaro a un hospital "pero ya estaba muerto".

Horas después apresaron a Néstor en su casa de Cristianía al 1000 donde se secuestró un cuchillo de 25 centímetros con manchas de sangre. Luis se entregó tras cuatro días. Ambos siguen detenidos a la espera del juicio oral por homicidio simple.

Enfoques

"Para el fiscal todo eso que le hicieron a mi hijo es homicidio simple". Mauricio objeta la calificación escogida por el fiscal de Instrucción de La Matanza Juan Pablo Tataghian para acusar a los asesinos, con una pena de 8 a 25 años. Para Cejas la mecánica del hecho amerita agravantes como ensañamiento y alevosía. Y además lo considera un crimen premeditado por el tiempo que pasó entre el incidente original y la mortal venganza posterior. ¿La diferencia entre una carátula y otra? Una posible prisión perpetua.

"No quiero perpetua para aliviar mi dolor, que será imposible. Tampoco una ley que castigue más a los asesinos de mi hijo, porque no sería retroactiva. Quiero que las cosas cambien", plantea Cejas. "Consulté a muchos abogados y coinciden en que no fue un homicidio simple. Mi hijo pelea con un hombre solo que se va y vuelve 10 minutos después con un cómplice y un arma. Cuando Lautaro estaba indefenso en el piso se le tiró encima para acuchillarlo mientras el otro le pegaba patadas y le rompía la cabeza con un adoquín", justifica su encuadre.

Una vez Andrea le preguntó al fiscal si debían cambiar la ley y éste respondió que sí. "El fiscal no vio agravantes. Y dijo que si nos parecía que la ley estaba mal que la cambiáramos. Queremos que se discuta esa figura penal", dice Mauricio sobre el proyecto de "ley Lautaro".

A esta altura los padres de Lautaro no son sólo familiares de un pibe asesinado sino parte de un grupo que se fue formando en marchas. "En menos de un año ya somos 47 familias de La Matanza con reclamos similares sobre cómo se investigan las cosas acá".

Demandas

El proyecto ya fue conversado con diputados nacionales antes de la cuarentena. Algunos puntos refieren a reformas penales, siempre controvertidas cuando son propuestas desde el dolor por familiares de víctimas. Pero también hay demandas paridas por esas experiencias traumáticas que sólo conoce quien las vivió. ¿Qué preparación tiene una familia para afrontar algo tan atroz e inesperado? ¿Qué contención hay en los primeros momentos? ¿Cómo siguen conviviendo las familias de víctimas y de victimarios cuando son vecinos? ¿Cómo se mantienen los hijos de una familia cuyo sostén fue asesinado? ¿Es completa la justicia si no responde a esos problemas?

A partir de las experiencias de los padres de Lautaro y de otras familias, la propuesta incluye la creación de “un perímetro de seguridad” para “evitar contacto” con allegados de los asesinos. También propone que los homicidas con sentencia firme trabajen en las cárceles para asistir económicamente a la familia de la víctima y que el Estado otorgue créditos a tasa cero y genere otros dispositivos de contención.

Pero uno de los puntos que más llama la atención, por la interpelación que formula, es darle dos horas de pantalla semanal a casos policiales de alto impacto y evitar que se diluyan en las leyes del rating. En esos espacios, propuestos para medios públicos, “se dará seguimiento periodístico hasta la sentencia firme a los asesinatos que se consideren de impacto público y se dará lugar a las familias de las víctimas que quieran dar a conocer sus casos”.

Debates

No es nuevo que fiscales o defensores tengan en cuenta a los medios al trazar sus estrategias. Sí lo es que las víctimas reclamen a la prensa un rol que ésta no suele asumir. “Los medios son fundamentales a lo largo de una causa”, dice Mauricio, y vuelve a recordar a los padres de Fernando Báez que ahora “sufren el abandono que en su momento sufrimos nosotros. Sin los medios, ¿cuánta gente habría apoyado a esa familia? Ahora casi ni se habla de eso”, dice convencido de que si el caso Lautaro hubiese seguido en los medios los acusados ya habrían sido “juzgados y condenados”.

“A Lautaro —añade— lo mataron un sábado al mediodía en una zona comercial. Había mucha gente, pero no sabemos cuántos se animarán a testificar. Si los hechos siguieran en los medios también eso sería más fácil”.

La influencia de los medios masivos en la sociedad es desde siempre materia de discusiones que han cambiado a la par de los propios medios. Quién sabe si las propuestas de los que más sufren esta violencia serán las más adecuadas a sus necesidades. Algún analista podría fundamentar que dos horas de pantalla semanal de ciertos casos policiales tendría —o no— el efecto que pretende Cejas.

Pero vale la pena escuchar a la audiencia, que el Estado y los medios oigan a quienes están del otro lado de las pantallas ademas de encuestar sus preferencias como votantes o estudiar sus gustos como consumidores. Porque hay otras demandas a las que dar respuesta y merecen debates acorde a los tiempos que corren.

“Si las cosas no se saben nunca van a cambiar”, propone Mauricio, mientras se prepara para afrontar lo que le sigue en el proceso judicial —por lo pronto el juicio oral— sobre el homicidio de su hijo.