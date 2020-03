Los cadetes amenazan con reducir el horario de trabajo por la inseguridad

Los trabajadores de las empresas de cadetería, alrededor de unos 500 en Rosario, se reunieron la semana anterior en Corrientes y Pellegrini para hacer visible su reclamo sobre la falta de seguridad: "Queremos poder trabajar tranquilos" expresaron. Tras ello, en una ciudad casi desierta por la cuarentena que impone el avance del coronavirus, el viernes fueron víctimas de "más de 20 robos" y desde el domingo hasta ayer hubo al menos otros seis intentos.

Una de las delegadas que emergió espontáneamente de la asamblea que se llevó adelante durante el corte sostuvo que "hay mucha inseguridad y falta de controles policiales. Por suerte el martes no hubo heridos, pero le robaron a un cadete de Glovo en Gálvez y Oroño y también a otro en zona sur". Ante esta situación algunos cadetes plantearon trabajar sólo hasta las 19.

Las denuncias son muchas. "Wali", un cadete que trabaja para dos empresas aseguró: "El viernes pasado fue terrible. En Presidente Roca y Córdoba aparecieron dos tipos en una Honda Twister y me arrebataron la bicicleta con la que estaba trabajando. En la misma esquina, en la que hay una heladería, estaba conmigo otro muchacho y cuando arrancó para evitar que le robaran lo balearon, le tiraron al cuerpo y por suerte no le dieron". El cadete aseguró que "cuando fui a hacer la denuncia para el seguro, me dijeron en la seccional 2ª que no tenían papel y me mandaron a la Fiscalía de calle Montevideo. Al final la pude hacer por mail".

En el mismo sentido trascendió que otra joven "fue baleada en una pierna el sábado. Se había comprado una moto la semana pasada para trabajar y no sabe si va volver a hacer cadetería" aseguró otro joven. En tanto, en Génova y Circunvalación a un cadete le robaron dos personas en moto y le dieron un culatazo.

Los jóvenes son claros: "No estamos sindicalizados, somos monotributistas y si bien entendemos que no éramos demasiados en el corte que hicimos en Corrientes y Pellegrini queremos que la sociedad se entere y podamos modificar la realidad. Cuando estábamos frente a un canal de televisión un jefe policial dijo que nos iba a meter presos y un funcionario provincial planteó que era un reclamo sindical y eso nos indignó porque desviaron la atención diciendo que era una reunión de muchas personas, lo que generaba un riesgo, en lugar de hacerse cargo de la seguridad", argumentó Erika.

Después de esa movilización los cadetes creyeron que se mejorarían las condiciones pero la noche del martes hubo otro robo. Víctor T., de 22 años, estaba en Gálvez al 2200 cuando dos hombres "me apuntaron con un arma, me dijeron que no haga nada y me llevaron la moto".

Sin embargo no todas las víctimas hacen las denuncias: "Si es intento de robo, si zafamos o nos roban sólo la plata no denunciamos. Si te roban la moto sí, por el seguro".

Respecto al trabajo en sí, Nadia explicó que "en una de las empresas seguro son 250 chiques y en las otras mas o menos igual, pero como no es un trabajo exclusivo hay quienes trabajan en dos empresas, más no podés, no te da el tiempo".

Además aclaró que una de las empresas tiene un ranking y los cadetes deben trabajar hasta las 23.30, si no están disponibles y se dan de baja no suman puntos del ranking que sirve para posicionarse en los primeros turnos a la hora de recibir los pedidos y eso atenta contra la producción del día.

"En la empresa que tiene ranking tenés que trabajar hasta tarde pero ahora después de las 20 es muy difícil por la seguridad. Por el momento muchos optaron por cortar a las 19", sostuvo un joven que estaba ayer en Córdoba y España.