Lo mataron de un tiro en la cabeza en el vestuario de un club de fútbol

Un joven de 20 años fue hallado la noche del domingo asesinado de un balazo en la cabeza en el baño de un club de fútbol. Fuentes judiciales lo identificaron como Kevin Jara, quien había sido visto por última vez unas doce horas antes y fue encontrado a la vuelta de su casa. El hecho es investigado por el fiscal de Homicidios Florentino Malaponte.

"Mi hijo se fue antes de ayer (el sábado) de casa con amigos. Ayer no apareció, eran las 11, las 12. Salimos a buscarlo por todos lados y no lo encontramos. Me fui a la comisaría y me dijeron que esperara 48 horas para hacer la denuncia", relató ayer el padre de la víctima, Gabriel.

Sin embargo, la familia del muchacho continuó con la búsqueda y horas después se enteraron de que Kevin había sido asesinado a metros de su casa, en el baño del vestuario de una cancha de fútbol del club San Cayetano, situado en pasaje Demestri 6022, en barrio Bolatti.

"Lo seguí buscando a la noche y lo encontraron acá a la vuelta de mi casa. En el baño de la cancha. Lo corrieron y le dispararon tres tiros en la cabeza", agregó su padre.

Fuentes de la Fiscalía Regional señalaron que la víctima presentaba un disparo de arma de fuego en la zona del cráneo y que el Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) levantó una vaina servida y tres plomos calibre 9 milímetros de la escena del crimen.

Asimismo, los voceros consultados indicaron que si bien hay líneas investigativas sobre la posible motivación del hecho, las mismas se mantenían en reserva a la espera de los primeros resultados que arrojaran las medidas en curso.